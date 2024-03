DIRETTA/ Pineto Recanatese video streaming tv: tanti pareggi tra i precedenti! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA PINETO RECANATESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Recanatese sta per avere inizio in attesa del fischio da parte direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra il 2021 e il 2023. Recanatese che ha ottenuto ben due successi su 5 partite con le restanti sfide terminate tutte in pareggio. La gara più interessante è sicuramente quella giocata il 10 agosto 2022. Successo dei giallorossi con l’incredibile risultato di 0-4, ma si trattava solamente di un’amichevole precampionato.

Ad andare in gol Sbaffo, Giampaolo, Tafa e Minicucci. Il primo pareggio tra queste due formazioni risulta essere quello del 21 Marzo 2021, nel corso del girone F di serie D. L’ultima sfida giocata tra queste due squadre risulta essere quella del 27 novembre, decisa dai gol di Carpani e Volpicelli, quest’ultimo in extremis andando in rete al minuto 91 di gioco. (Marco Genduso)

PINETO RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Recanatese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pineto Recanatese, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani di Pineto, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. I leopardiani non si arrendono, il 2-0 nel derby contro l’Ancona ha rilanciato le speranze di salvezza della formazione marchigiana che per uscire dalla zona play out deve però ancora rimontare tre lunghezze rispetto alla Spal sestultima.

Dall’altra parte il Pineto continua in una lunga serie di pareggi, quattro nelle ultime cinque partite di campionato, con l’ultima “X” ottenuta sul difficile campo del Perugia. Con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona play out e solo 2 di ritardo rispetto ai play off gli abruzzesi sono ancora chiamati a guardare avanti in classifica, a patto di non far registrare passi falsi in uno scontro come questo che potrebbe pericolosamente accorciare le distanze rispetto alla zona calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Pineto Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani di Pineto. Per il Pineto, Roberto Beni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti; Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Sannipoli; Njambe, Gambale, Volpicelli. Risponderà la Recanatese allenata da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Prisco, Longobardi, Sbaffo, Lipari; Melchiorri.

PINETO RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Recanatese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











