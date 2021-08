Diretta Pisa Alessandria/ Streaming video DAZN: un anticipo intrigante! (Serie B)

DIRETTA PISA ALESSANDRIA: OCCASIONE PER I TOSCANI!

Pisa Alessandria, in diretta dall’Arena Garibaldi, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 27 agosto ed è la partita che inaugura il programma della 2^ giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Curiosamente nessuna delle due squadre inverte il campo rispetto all’esordio, dunque toscani ancora in casa e piemontesi in trasferta: una bella occasione per il Pisa, che domenica ha piegato la Spal con un gol dopo pochi secondi e ora potrebbe trovarsi a punteggio pieno in classifica, certo a fine agosto ma con 6 punti che farebbero decisamente comodo per il prosieguo del torneo.

L’Alessandria ha comunque dato prova di potersela giocare: a Benevento, su uno dei campi più difficili della Serie B, è passata due volte in vantaggio e, pur perdendo 4-3 nel grande ritorno in cadetteria, è riuscita a tenere aperta la partita fino all’ultimo, segnando tre gol con lo scatenato Corazza. Vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Pisa Alessandria: aspettando che si giochi, leggiamo anche le probabili formazioni della partita provando ad anticipare quelle che saranno le mosse da parte dei due allenatori.

DIRETTA PISA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Alessandria sarà fruibile su DAZN come su Sky: sarà così per tutta la stagione della Serie B, dunque i clienti di queste due emittenti potranno seguire la partita del campionato cadetto attivando i loro abbonamenti. Per quanto riguarda DAZN la visione sarà necessariamente in diretta streaming video (magari utilizzando una smart tv con connessione a internet), la televisione satellitare ha l’alternativa di Sky Go ma il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio, canale che trovate al numero 202 del vostro decoder.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ALESSANDRIA

Nel 4-4-2 di Luca D’Angelo per Pisa Alessandria potrebbe esserci qualche variazione sul tema: ipotizziamo due sostituzioni rispetto a domenica, la prima a centrocampo con De Vitis (o Quaini) al posto di Gucher o Marius Marin e la seconda davanti, dove Masucci scalpita per una maglia e la potrebbe strappare a Lucca o Sibilli, quest’ultimo matchwinner contro la Spal. Dovremmo poi vedere Antonio Caracciolo e Leverbe davanti a Nicolas, con Hermannsonn e Birindelli terzini; Marsura e Idrissa Touré sono favoriti per gli esterni di centrocampo.

L’Alessandria di Moreno Longo si schiera con un 5-4-1 che può facilmente diventare 3-4-2-1: Mustacchio e Beghetto si abbassano molto, ma quando spingono affiancano i due centrocampisti centrali (Abou Ba e Casarini, con Giorno come alternativa) permettendo a Chiarello e Arrighini di portarsi a ridosso del centravanti, che sarà Corazza già a quota 3 gol dopo una partita. L’ex Marconi dovrebbe dunque partire dalla panchina; confermata anche la difesa salvo imprevisti, con Simone Benedetti (altro ex), Matteo Di Gennaro e Parodi che proteggeranno il portiere Pisseri.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre agenzie, la Snai ha proposto le sue quote per Pisa Alessandria: il pronostico di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,20 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote un guadagno di 2,90 volte l’importo investito mentre il successo degli ospiti, per il quale puntare sul segno 2, ha un valore che corrisponde a 3,75 volte la vostra giocata.



