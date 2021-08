Diretta Pisa Spal/ Streaming video DAZN: due squadre con ambizioni (Serie B)

DIRETTA PISA SPAL: PARTITA MOLTO INTERESSANTE!

Pisa Spal, che è in diretta dall’Arena Garibaldi alle ore 20:30 di domenica 22 agosto, si gioca per la prima giornata della Serie B 2021-2022: esordio in campionato per due squadre che, possiamo dirlo, l’anno scorso hanno mancato l’obiettivo playoff per il rotto della cuffia e dunque ripartono con la stessa volontà di raggiungere la post season. Gli animi sono però diversi: il Pisa, che ha confermato un Luca D’Angelo in costante crescita come allenatore, ha disputato un torneo al di sopra delle possibilità rappresentando anche una sorpresa, pur mancando il passo finale.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni: Pisa appena favorito in casa! 1^ giornata

La Spal invece è stata tra le grandi deluse: puntava la promozione senza discussioni, e invece non è nemmeno riuscita a guadagnare un posto nei playoff. La rivoluzione estense parte dalla panchina: il nuovo tecnico è infatti Pep Clotet, autore di una grande rincorsa con il Brescia che proprio ai biancazzurri ha soffiato l’ottavo posto. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Pisa Spal: aspettando che la partita si giochi, proviamo a capire quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ La sfida tra Lucarelli e Pippo Inzaghi (1^ giornata)

DIRETTA PISA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Spal è su Sky Sport 255: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA SPAL

Si avvicina Pisa Spal, e la sensazione è che la rosa dei nerazzurri vada spuntata: Nicolas è il portiere titolare ma alle sue spalle Dekic e Livieri sono una sorta di lusso, in difesa Leverbe merita una maglia ma è chiuso da Antonio Caracciolo e Hermannsonn. Sugli esterni, Berra e Birindelli sono i favoriti; poi mediana con Gucher supportato da due tra De Vitis, Idrissa Touré, Quaini e Marius Marin e un attacco nel quale Mastinu se la gioca con Sibilli per la trequarti, mentre Marsura, Lucca e Masucci si contendono le maglie nel tandem offensivo. Nella Spal Seculin se la vede con Thiam per difendere la porta; Vicari e Coccolo saranno i due centrali di una difesa completata dagli esterni Dickmann e Yabre, a centrocampo comanda ancora l’esperto Federico Viviani che ai suoi lati dovrebbe avere Salvatore Esposito e Murgia (ma Luca Mora è una valida alternativa). In attacco si gioca con il tridente: Demba Seck si gioca il posto con Ellertsson e Ludovico D’Orazio, Federico Di Francesco sembra favorito a sinistra con Lorenzo Colombo che deve stare attento alla concorrenza di Latte Lath, utile anche per l’esterno.

Reggina Monza non si gioca?/ Diretta streaming video tv: problemi al manto erboso

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Pisa Spal e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,10 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 2,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA