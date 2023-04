DIRETTA PISA BARI/ Video streaming tv: il testa a testa è in sostanziale equilibrio

DIRETTA PISA BARI: I TESTA A TESTA

Manca poco al fischio d’inizio della partita in diretta Pisa Bari soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio pende più da una parte che dall’altra sui nove scontri diretti tra nerazzurri e biancorossi: 2 vittorie per il Pisa, 4 pareggi e 3 vittorie per il Bari. Tutte le gare sono state disputate tra Serie A e Serie B. Ci sarebbe anche una decima sfida, quella in amichevole del 24 luglio 2019: vittoria pirotecnica dei Galletti per 2-4.

Per tornare invece al primo doppio confronto dobbiamo tornare alla stagione 1990/1991 di Serie A: vittoria del Bari per 2-0 all’andata, vittoria del Pisa per 1-0 al ritorno. L’ultimo confronto tra toscani e pugliesi è quello della gara d’andata del 4 dicembre 2022: pareggio a reti bianche. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA PISA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Bari sarà disponibile su Sky Sport Calcio: appuntamento in questo caso riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 202 del loro decoder e, ovviamente, potranno anche visionare la partita Pisa Bari in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Tutti i match di Serie B sono comunque forniti dalla piattaforma DAZN, che ne garantisce la messa in onda in mobilità per tutti i suoi clienti. Dovrete quindi avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a internet.

PISA BARI: I GALLETTI SOGNANO!

Pisa Bari sarà diretta dal signor Andrea Colombo: alle ore 16:15 di domenica 23 aprile si gioca presso l’Arena Garibaldi per la 34^ giornata di Serie B 2022-2023. Sfida che potremmo definire classica, e potrebbe essere anche un antipasto di playoff: il Bari è terzo in classifica e insegue ancora la promozione diretta, ma ha subito un duro colpo nell’ultimo turno quando ha dovuto aspettare i minuti di recupero per pareggiare in casa contro il Como, mancando così l’avvicinamento al Frosinone e soprattutto perdendo altro contatto, forse decisivo, nei confronti del Genoa.

Il Pisa invece ha perso a Terni: anche qui una giornata sanguinosa, i toscani attualmente giocherebbero i playoff (per il secondo anno consecutivo) ma in queste ultime cinque gare dovranno stringere i denti e difendere la loro posizione, cosa che non sarà affatto semplice. Scopriremo tra poco quello che succederà sul terreno di gioco in Pisa Bari, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e quindi ci prendiamo del tempo per analizzare in maniera approfondita le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PISA BARI

Luca D’Angelo deve rinunciare a Beruatto nella diretta Pisa Bari: il terzino sinistro è squalificato, dunque Calabresi potrebbe scalare a sinistra con Esteves o Sussi titolare a destra, mentre Nicolas sarà come sempre protetto da Antonio Caracciolo e Federico Barba. A centrocampo la regia di Adam Nagy; Gargiulo può prendere il posto di Zuelli con Marius Marin a completare la zona mediana, poi Morutan giocherebbe da trequartista nel modulo che a quel punto sarebbe ancora un 4-3-1-2, con Torregrossa e Moreo che sono in vantaggio su Masucci, Sibilli e Gliozzi per formare il tandem offensivo.

Ovviamente Michele Mignani punta su Cheddira e Antenucci in attacco, senza turnover (nel caso sono pronti Ceter e Sebastiano Esposito); alle loro spalle c’è sempre il ballottaggio tra Folorunsho e Rubén Botta, il primo potrebbe anche fare la mezzala tattica (così come Bellomo) affiancando la regia di Maita e l’altro interno che sarebbe uno tra Benali e Salvatore Molina. In difesa Mazzotta o Giacomo Ricci a sinistra; Pucino dovrebbe essere confermato come laterale destro, Di Cesare e Vicari formano la coppia centrale a protezione del portiere Caprile.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Pisa Bari possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l'agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per la 34^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,35 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,05 volte l'importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.











