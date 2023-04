Video/ Ternana Pisa (2-1) gol e highlights: ribaltone umbro! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA PISA: COLPACCIO DI LUCARELLI!

Guardiamo il video di gol e highlights di Ternana Pisa. La Ternana batte in rimonta il Pisa, a cui non riesce lo strappo per i play off, e fa un passo in avanti verso una classifica più tranquilla. Vantaggio lampo dei toscani nella sfida al “Liberati”: sblocca il risultato Moreo al 6′, battendo d’esterno Iannarilli e sfruttando un assist con il contagiri di Beruatto. Al 16′ toscani vicini al raddoppio con Moruzzan che manda in porta Torregrossa, l’attaccante trova però la grande risposta d’istinto di Iannarilli che salva la porta rossoverde. Insiste il Pisa con Torregrossa, che chiama alla parata Iannarilli al 20′ con un colpo di testa su cross di Beruatto.

La Ternana produce poco a livello offensivo, con Coulibaly che al 26′ impegna con un colpo di testa Nicolas. Al 33′ contatto in area tra Nicolas e Falletti e calcio di rigore per la Ternana che viene però revocato dopo la review al VAR che rileva come non falloso l’intervento del portiere nerazzurro. Al 39′ reattivo il portiere del Pisa su un’uscita su Falletti, al 46′ però, nel recupero, gli umbri vanno vicinissimi al pareggio con una girata di prima intenzione di Agazzi che si stampa sulla traversa.

Dopo 4′ nella ripresa ammonito Di Tacchio per un fallo su Morutan, quindi all’8′ un colpo di testa di Diakite trova un’altra grande risposta di Nicolas, che manda il pallone sulla traversa. Il portiere del Pisa è attento anche su una successiva conclusione di Sorensen, che all’11’ manca di poco la porta con un colpo di testa. Gargiulo e Gliozzi prendono il posto di Zuelli e Torregrossa nel Pisa, al 16′ è Coulibaly a sfiorare il pari mandando fuori all’altezza del primo palo su cross di Falletti. L’assedio della Ternana viene premiato al 27′: Favilli trasforma un calcio di rigore concesso dopo la review al VAR per un tocco di mano in area pisana di Caracciolo. Sulla spinta del pareggio ottenuto, alla mezz’ora della ripresa la Ternana trova anche il vantaggio. Ribaltone completato da Falletti, che sfrutta un assist di Favilli battendo Nicolas con una conclusione a giro ben piazzata. Ammoniti Falletti e Beruatto, Sibilli entra al posto di Nagy nel Pisa e al 39′ ci prova di sinistro ma senza inquadrare il bersaglio, quindi allo scoccare del 90′ non ha fortuna un tentativo su punizione di Partipilo. Nei 6′ di recupero il Pisa tenta il tutto per tutto ma la Ternana blinda l’importante successo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA PISA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Cristiano Lucarelli sottolinea l’importanza di una vittoria che toglie la Ternana da una difficile situazione di classifica: “Oggi abbiamo conquistato una vittoria molto importante. Abbiamo completato una rimonta giocando bene, con una grande reazione nel primo tempo. Abbiamo retto bene fino alla fine e pressato alto anche dopo il vantaggio. Falletti? Ha sbagliato i primi tre passaggi ma durante tutta la partita è andato in crescendo. Fisicamente ora sta bene, il suo è più un problema di testa ma va aspettato“.

Luca D’Angelo non nasconde le difficoltà del Pisa ma vede l’obiettivo dei play off ancora possibile: “Siamo partiti benissimo, dopo il vantaggio immediato potevamo anche raddoppiare subito con Torregrossa. Siamo andati in difficoltà dall’episodio del rigore revocato alla Ternana. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio di noi, dobbiamo capire i motivi di questo calo. In questo momento facciamo fatica a trovare continuità. Nelle prossime gare dobbiamo dare tutto per centrare i play-off“.

