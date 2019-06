Diretta Triestina Pisa/ Streaming video Rai: chi sarà promossa in B (playoff Serie C)

Triestina Pisa, in diretta dallo stadio Nereo Rocco e in programma domenica 9 giugno alle ore 18.30, sarà la sfida di ritorno dei play off del campionato di Serie C 2018-2019, arrivato al suo atto conclusivo e dunque con la squadra che avrà la meglio nel doppio confronto che otterrà la promozione nel torneo cadetto. Si riparte dal pareggio per 2-2 allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, con i nerazzurri che hanno rimontato per due volte lo svantaggio contro gli alabardati, con il gol del pari finale ottenuto a 4′ dal novantesimo grazie al solito Michele Marconi, ancora una volta decisivo dopo la doppietta sul campo dell’Arezzo. Ottima prova di carattere quella dei nerazzurri ma la Triestina giocherà in casa e, anche se non vale più la regola del miglior piazzamento nella stagione regolare (si potrà andare ai tempi supplementari e ai rigori in caso di parità di differenza reti, i gol in trasferta non valgono doppio) dà la sensazione di essere favorita anche per il modo in cui si era liberata della Feralpisalò nel turno precedente, e dunque ha davanti a sè una grande occasione.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Triestina Pisa, che come già detto si gioca domenica 9 giugno 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, on sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 58 del digitale terrestre, Rai Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire in esclusiva l’incontro la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PISA

Gettiamo allora uno sguardo più approfondito su quelle che sono le probabili formazioni della sfida di ritorno dei play out di Serie B tra Triestina e Pisa. La Triestina allenata da Massimo Pavanel scenderà in campo con un 4-4-2 schierato con Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Procaccio, Maracchi, Coletti, Mensah; Costantino, Granoche. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 schierato con Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Pesenti, Moscardelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Triestina favorita per la vittoria contro il Pisa dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.90 da Bet365, quota per il segno X offerta a 2.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.40 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.15 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.65 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



