Diretta Pisa Bologna/ Streaming video tv: esordio in Coppa Italia per gli emiliani

Pisa Bologna, diretta dal signor La Penna, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019v tra le mura del Romeo Anconetani valida per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45. Con la diretta Pisa Bologna, fa quindi il suo ingresso nel tabellone della manifestazione nazionale il primo club della Serie A ovvero i rossoblu di Sinisa Mihajlovic, che di certo sfrutteranno questo big match contro i nerazzurri, per mettere nelle gambe minuti in vista del più impegnativo esordio in campionato. Si annuncia quindi un match abbastanza complicato per i pisani ma non impossibile, se ricordiamo anche l’ottima prestazione dei ragazzi di Mister D’Angelo, registrata pure in occasione del precedente turno di Coppa Italia contro il Potenza.

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Pisa Bologna; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del secondo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

Per le probabili formazioni studiate in vista della diretta tra Pisa e Bologna, ecco che D’Angelo dovrebbe confermare gli stessi 11 che abbiamo visto in campo contro il Potenza solo settimana scorsa. Sarà 4-3-3 per i toscani con Gori in porta e in difesa dal primo minuto Verna, Belli, Benedetti e Aya. Toccherà quindi a Gucher agire dal primo minuto in cabina di regia, con Lisi e De Vitis ai lati. In avanti poi cercano spazio Marconi e Masucci, con Minesso prima punta.

Sarà invece uno schieramento ben simile a quello visto nel test match contro il Villarreal per il Bologna, una volta fissato il 4-3-3 come modulo di partenza. Vedremo quindi Skorupski tra i pali con di fronte la coppia centrale Danilo-Bani : toccherà a Mbaye e Krejci agire ai lati. Per la mediana si fa quindi avanti Kinglsley, con Poli e Soriano ai lati: in attacco maglie confermate per Orsolini, Palacio e Sansone.

Alla vigilia del fischio d’inizio del match di Coppa Italia non esitiamo a consegnare ai felsinei il favore del pronostico, benchè questo si tratti solo del primo impegno ufficiale. Il portale di scommesse snai è però d’accordo e nell’1×2 ha fissato a 1,65 il successo del Bologna e a 5,00 la vittoria del Pisa, con il pari quotato a 3,30.



