DIRETTA/ Pisa Spezia video streaming tv: la storia “vota” per i toscani (Serie B, 27 gennaio 2024)

DIRETTA PISA SPEZIA: TESTA A TESTA

Manca davvero poco alla diretta di Pisa Spezia, prima di immergerci nella sfida però vediamo insieme il resoconto storico delle due squadre: il confronto è caratterizzato da pochi capitoli, ma ogni partita ha contribuito a plasmare la narrazione di questa rivalità calcistica. Con un totale di cinque incontri, la bilancia pende a favore dei toscani con due vittorie, mentre il restante bottino si divide con tre pareggi e nessuna vittoria per i liguri. Ogni partita ha rappresentato un’opportunità per le squadre di affermarsi e lasciare il proprio segno nella storia di questa rivalità, alimentando le aspettative dei tifosi per gli incontri futuri.

Video/ Spezia Cremonese (0-1) gol e highlights: la risolve Coda! (20 gennaio 2024)

Le partite giocate finora tra Pisa e Spezia hanno senza dubbio aggiunto fascino e intensità a questa competizione calcistica. Nel corso di queste cinque sfide, bisogna notare come il Pisa non abbia faticato molto per le vittorie, portando a casa sempre almeno un gol di scarto. L’incertezza e l’emozione che circondano queste partite contribuiscono a rendere ogni incontro una tappa significativa nella storia di Pisa e Spezia, consolidando la trama di questa affascinante rivalità calcistica nel panorama italiano. (Gianmarco Mannara)

Diretta/ Lecco Pisa (risultato finale 3-1): Mlakar chiude i giochi (Serie B, 20 gennaio 2024)

PISA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LIGURI SUL FONDO

Pisa Spezia, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B. La squadra toscana occupa l’undicesima posizione in classifica con 26 punti, distanziati di due punti dalla zona play off e con un vantaggio di sei punti sulla zona playout. Il team guidato da Aquilani ha ottenuto due pareggi, due vittorie (l’ultima sul campo del Lecco) e una sconfitta nelle ultime cinque partite, un rendimento che, sebbene non eccezionale, è comunque positivo e lascia aperte le speranze di inserirsi tra le prime otto posizioni.

Diretta/ Spezia Cremonese (risultato finale 0-1): brivido sul finire! (Serie B, 20 gennaio 2024)

I liguri si trovano in ultima posizione in classifica con 17 punti, alla pari con la Feralpisalò. Sebbene la zona play out sia ancora raggiungibile a soli tre punti di distanza, preoccupa la mancanza di risultati nelle ultime quattro partite, durante le quali hanno subito tre sconfitte e ottenuto un solo pareggio, cadendo anche nell’ultimo impegno casalingo in cui la Cremonese si è imposta di misura allo stadio Alberto Picco.

PROBABILI FORMAZIONI PISA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Spezia, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Marin, Veloso, Torregrossa, Arena, D’Alessandro, Bonfanti. Risponderà lo Spezia allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zoet, Hristov, Nikolau, Gelashvili, Kouda, Bandinelli, Esposito, Vignali, Verde, Cassata, Esposito.

PISA SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA