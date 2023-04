DIRETTA PISA CAGLIARI/ Video streaming tv: non si gioca in Toscana dal 1990!

DIRETTA PISA CAGLIARI: TESTA A TESTA

Si avvicina sempre più la diretta di Pisa Cagliari, partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra toscani e sardi. Il bilancio delle gare disputate allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa parla di un ultimo precedente ormai datato: il 28 ottobre 1990 vittoria dei nerazzurri padroni di casa per 1-0 nel campionato di Serie A.

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 5-3): un epilogo incredibile!

Allargando il tiro alle sfide disputate in Sardegna esistono altri tre precedenti in questo periodo di tempo: il 10 marzo 1991 vittoria del Cagliari per 2-2 nella massima serie; il 14 agosto 2021 altro successo dei sardi (3-1) nel match di Coppa Italia e, infine, pareggio (1-1) con i gol realizzati da Morutan e Lapadula lo scorso 12 novembre 2022 nel campionato di Serie B. (Giulio Halasz)

Serie B/ Nahitan Nandez a cuore aperto: "Cagliari, sono in debito: la retrocessione un incubo!"

DIRETTA PISA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cagliari sarà disponibile su Sky Sport Calcio, canale disponibile al numero 202 del decoder e dunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, con la consueta alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Pisa Cagliari in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Diretta/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 1-1): tra rigore e autorete…

PUNTI UTILI PER I PLAYOFF!

Pisa Cagliari, partita in diretta dall’Arena Garibaldi, si gioca alle ore 18:00 di lunedì 10 aprile: possiamo considerarla il primo posticipo nella 32^ giornata della Serie B 2022-2023, e sarà un big match tra due squadre che vanno a caccia dei punti necessari a blindare i playoff. Ripreso dal Sudtirol nel finale, il Cagliari ha mancato una bella occasione ma comunque ha staccato i toscani prendendosi il quinto posto solitario, il vantaggio sulla nona in classifica però è solo di 4 punti e dunque Claudio Ranieri dovrà ancora sudare per completare quella che sarebbe un’altra grande impresa.

Il Pisa invece ha perso a Cosenza: ci può stare perché i lupi in questo momento sono caldissimi, il problema è che la squadra di Luca D’Angelo difende 3 lunghezze di vantaggio sul Palermo e non può sbagliare questo impegno casalingo, che ovviamente consentirebbe anche il controsorpasso sugli isolani. Aspettando la scintillante diretta di Pisa Cagliari, proviamo adesso a fare un rapido excursus sulle possibili scelte che i due allenatori potrebbero operare per la partita dell’Arena Garibaldi, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CAGLIARI

Nell’albero di Natale di D’Angelo per la diretta Pisa Cagliari, Hermannsson e Esteves potrebbero ancora operare come terzini; Antonio Caracciolo e Federico Barba sarebbero i due centrali a protezione di Nicolas, l’alternativa per la destra è Calabresi. A centrocampo Marius Marin comanda le operazioni; possibile rientro da titolare per Gargiulo in luogo di De Vitis o Mastinu, sulla trequarti invece si candida soprattutto Morutan che sostituirebbe Sibilli o Moreo, poi c’è l’opzione Matteo Tramoni. Davanti, nel ruolo di centravanti, se la giocano Gliozzi e Torregrossa.

Ranieri gioca invece con il 4-3-1-2: alle spalle degli attaccanti Marco Mancosu è favorito su Falco e Luvumbo, davanti dovrebbero essere confermati Lapadula e Prelec con un centrocampo nel quale i due punti fermi restano Makoumbou e Nahitan Nandez, da definire il ruolo di altra mezzala che potrebbe essere di Deiola così come di Lella, con Nicolas Viola titolare invece sarebbe lui a operare in regia. Zappa è squalificato: a destra giocherà Di Pardo, il terzino sinistro dovrebbe essere Azzi (favorito su Barreca), in mezzo alla difesa Alberto Dossena e Altare (o Obert) proteggono Radunovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Pisa Cagliari possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,05 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,05 volte la quota messa sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA