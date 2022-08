Diretta Pisa Genoa/ Streaming video tv: altro big match per il Grifone! (Serie B)

DIRETTA PISA GENOA: GRANDE INCERTEZZA ALL’ARENA GARIBALDI!

Pisa Genoa sarà diretta dal signor Danilo Chiffi, ed è in programma alle ore 20:45 di domenica 28 agosto: l’Arena Garibaldi apre a una bella partita nella 3^ giornata di Serie B 2022-2023. Tra le principali candidate alla promozione diretta, forse la numero 1 sulla griglia, il Genoa ha iniziato il primo campionato cadetto dopo 15 anni con una vittoria sul campo del Venezia; poi è stato fermato dal Benevento a Marassi, ma si può dire che il conto per Alexander Blessin sia positivo perché certamente il calendario non ha premiato il Grifone in avvio, e ora piazza un altro match complicato.

Diretta/ Pisa Como (risultato finale 2-2): un pareggio pirotecnico!

Del Pisa bisogna innanzitutto ricordare che l’anno scorso ha giocato la finale playoff: da allora però ha perso l’allenatore e soprattutto era forse andato oltre le più rosee aspettative. Resta una squadra da playoff, ma dopo due gare di questo torneo ha un solo punto: racimolato peraltro al minuto 89 contro il Como, in casa, dopo aver perso in maniera rocambolesca a Cittadella. La diretta di Pisa Genoa rimane una partita davvero molto interessante da vivere; vedremo come andrà all’Arena Garibaldi, nel frattempo possiamo brevemente valutare le probabili formazioni.

Diretta/ Genoa Benevento (risultato finale 0-0): Paleari e il VAR salvano i sanniti

DIRETTA PISA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la Serie B ci propone un doppio appuntamento: la diretta tv di Pisa Genoa sarà infatti disponibile sui canali della televisione satellitare, gli abbonati al servizio potranno dunque sfruttare il loro decoder o in alternativa avvalersi dell’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per seguire la partita in mobilità. La diretta Pisa Genoa della terza giornata però viene fornita anche da DAZN, come tutti gli altri: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, sempre per i clienti della piattaforma che sarà scaricabile su PC, tablet e smartphone, oppure su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Venezia Genoa (risultato finale 1-2): Yeboah regala i 3 punti ai grifoni

PROBABILI FORMAZIONI PISA GENOA

Per la diretta di Pisa Genoa Rolando Maran si affida al 4-3-3: potrebbe cambiare poco rispetto al pareggio di settimana scorsa, la difesa dovrebbe rimanere invariata con De Vitis e Hermannson a protezione di Nicolas e due terzini che saranno Calabresi e Beruatto, mentre a centrocampo la regia verrà affidata ad Adam Nagy, con Mastinu e Idrissa Touré che sono in ballottaggio con Ionita e Marius Marin per le mezzali. Davanti invece Morutan sarà a destra; sull’altro versante occhio a uno dei due Tramoni (più Lisandru di Matteo) per avere più spinta offensiva rispetto a Jureskin, poi uno tra Torregrossa e Masucci come centravanti.

Blessin ha tante opzioni nel suo Genoa, a partire dal modulo: di base un 4-4-2 con Dragusin e Bani centrali (in porta c’è Josep Martinez) e Hefti-Sabelli e Pajac-Czyborra ballottaggi aperti sulle fasce, ma poi a centrocampo Badelj e Frendrup (qui se la giocano Ilsanker, Jagiello e Galdames) possono rimanere da soli a formare una cerniera che supporti l’attacco. In questo caso, Gudmundsson e Manolo Portanova sarebbero gli esterni con uno tra Cassata e Ekuban sulla trequarti, alle spalle di Massimo Coda; l’ex Lecce è nettamente favorito, ma attenzione alle candidature di Kelvin Yeboah (decisivo al Penzo) e Yalcin.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quello che è il pronostico sulla diretta Pisa Genoa, come stabilito dalle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,25 volte quanto messo sul piatto; per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, abbiamo un valore che ammonta a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,30 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA