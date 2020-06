Diretta Pisa Pescara/ Streaming video DAZN: entrambe a caccia dei playoff (Serie B)

Pisa Pescara, partita che viene diretta dal signor Minelli, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 26 giugno: per la 30^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 il calendario ha stabilito un solo giorno e partite che si giocheranno la sera in contemporanea, a parte un ideale anticipo a Erice un paio di ore prima. Un occhio alla situazione alle spalle, ma soprattutto la speranza di tornare competitivi per i playoff: questo il tema della sfida all’Arena Garibaldi, dove il Pisa cerca la prima vittoria post-lockdown e parte tendenzialmente da una condizione psicologica favorevole, avendo ripreso per i capelli la Salernitana. Ancora meglio il Pescara, che sabato è stato in grado di operare il sorpasso in classifica: continua il trend positivo di Nicola Legrottaglie, che alla prima partita dopo tre mesi di stop forzato ha dominato contro la Juve Stabia e avvicinato l’ottavo posto, pur se riuscire effettivamente ad agganciarlo resta complesso. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco; aspettando la diretta di Pisa Pescara possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in modo più approfondito le probabili formazioni.

La diretta tv di Pisa Pescara verrà trasmessa esclusivamente sul portale DAZN: di fatto si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati e tecnicamente non in televisione perché, a meno che non abbiate una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione, il servizio sarà quello classico di diretta streaming video, e dunque per assistere alla partita di Serie B dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Pisa Pescara Luca D’Angelo non dovrebbe rinunciare al fidato 3-4-1-2, con la possibile conferma di Varnier al centro della difesa o spostato sul centrosinistra con Antonio Caracciolo in mezzo. Gori il portiere, Eros Pisano o Birindelli completano il terzetto arretrato con l’altro dei due che si sposterà a destra, mentre Lisi opererà sull’altro versante. In mezzo al campo a condurre la manovra dovrebbe essere Gucher; al suo fianco uno tra De Vitis e Pinato, il quale può anche agire sulla trequarti in luogo di Siega; Marconi e Masucci, quest’ultimo autore del pareggio all’Arechi, formeranno il tandem offensivo. Legrottaglie gioca invece con il 4-4-2: con questo sistema gli esterni sono Memushaj e Zappa, mentre in mezzo al campo Melegoni e Clemenza si giocano il posto con Kastanos e Busellato ma con il giovane del vivaio Juventus sfavorito dal modulo. Clemenza potrebbe comunque affiancare Galano davanti, ma qui dovrebbe vedersela con la folta concorrenza (Pucciarelli e Riccardo Maniero, ma anche Bojinov); Bettella e Drudi al centro della difesa, Balzano e Crecco i due terzini mentre il portiere sarà ovviamente Fiorillo.

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pisa Pescara, stabilendo che i padroni di casa partono favoriti: la quota per la loro vittoria è infatti di 2,25 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto, siamo invece a 3,15 per l’eventualità del pareggio che è ovviamente regolato dal segno X. Il successo dei delfini, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



