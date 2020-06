Diretta Salernitana Pisa/ Streaming video DAZN: Ventura ritrova il passato (Serie B)

Salernitana Pisa sarà diretta dal signor Ayroldi ed è in programma alle ore 18:00 di sabato 20 giugno. Anche allo stadio Arechi torna il campionato di Serie B 2019-2020: siamo nella 29^ giornata, che sancisce finalmente la riapertura del torneo cadetto che dovrebbe terminare in maniera regolare salvo una seconda ondata della pandemia di Coronavirus. Scongiurata l’ipotesi di chiudere in anticipo la stagione, la Salernitana torna in campo nel tentativo di prendersi un posto nei playoff: è anche l’obiettivo dei toscani, che però sono 6 punti più sotto e attualmente fuori dalle prime otto della classifica. Il Pisa però aveva ottenuto una vittoria di grande importanza prima del lockdown, battendo di misura il Livorno: un successo che psicologicamente vale doppio, considerata l’enorme rivalità tra le due piazze. La Salernitana invece deve idealmente riprendersi da un passo falso, perché era caduta con lo stesso risultato (0-1) sul campo di un Perugia in crisi, non riuscendo così a fare il salto di qualità. Aspettiamo allora che la diretta di Salernitana Pisa prenda il via, nel frattempo possiamo sicuramente fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni di questa sfida andando a leggere le scelte da parte dei due allenatori.

La diretta tv di Salernitana Pisa non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

Tegola per Giampiero Ventura che per Salernitana Pisa perde Lamin Jallow e Gondo, due attaccanti: a questo punto Djuric potrebbe essere lanciato titolare al fianco di Cerci, fedelissimo del tecnico ed ex come lui, mentre Cicerelli potrebbe aumentare la trazione offensiva posizionandosi come esterno sinistro di centrocampo. Dall’altra parte conferma per Kiyine, con Maistro o Capezzi a dirigere il traffico e due mezzali che saranno Akpa Akpro e Dziczek. In difesa spazio a Heurtaux, Aya e Billong a protezione del portiere Micai. Luca D’Angelo manda in campo il consueto 3-4-1-2, modulo quasi speculare ma che qui prevede un trequartista (probabilmente Soddimo) a supporto di due attaccanti che potrebbero essere Marconi e Masucci, con Moscardelli e Vido che se la giocano fino alla fine. Così anche Pinato a centrocampo, dove sono favoriti Gucher e De Vitis; quest’ultimo però potrebbe scalare come terzo di difesa al fianco di due tra Antonio Caracciolo, Simone Benedetti e Birindelli, Eros Pisano e Lisi dovrebbero invece essere i due esterni di centrocampo con Gori tra i pali.

Per l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito il pronostico su Salernitana Pisa, la quota che identifica la vittoria dei padroni di casa vale esattamente la metà rispetto all’ipotesi del successo toscano: il segno 1 ha infatti un valore di 2,00 volte la somma che deciderete di mettere sul tavolo, mentre il segno 2 vi farebbe guadagnare 4,00 volte la puntata. Il segno X, che ovviamente regola il pareggio, porterebbe in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata.



