Diretta Pisa Salernitana/ Streaming video DAZN: toscani in difficoltà (Serie B)

Pisa Salernitana sarà diretta dal signor Camplone. Nel suo stadio di casa, l’Arena Garibaldi, il Pisa di mister Luca D’Angelo ospita martedì 29 ottobre alle 21.00 la Salernitana per una gara che dovrebbe servire a riscattarsi dopo il derby perso sabato scorso all’Armando Picchi di Livorno. La sfida tra i toscani e la formazione guidata da Gian Piero Ventura è valida per la decima giornata di andata del campionato cadetto, con una classifica che vede attualmente il Pisa fermo a quota 10, 5 punti in meno della formazione campana, che deve ritornare al successo dopo aver chiuso in parità, con il punteggio di 1 – 1, il turno precedente, in casa contro il Perugia. Il ruolino di marcia delle due formazioni nelle ultime cinque gare disputate è quasi identico ed in calo, con 1 sola vittoria ottenuta dalla squadra ospite, a fronte di una sconfitta e tre pareggi, mentre per il Pisa non sono arrivati successi ma solo 2 pareggi e 3 sconfitte. Nella gara giocata a Livorno, un derby molto sentito, la formazione nerazzurra ha lasciato i 3 punti ai rivali con una autorete di Benedetti nella prima parte di gara. La squadra di D’Angelo ha avuto anche alcune occasioni per pareggiare che non è però riuscita a concretizzare ed ha anche subito l’espulsione di Birindelli. Per la Salernitana contro il Perugia è arrivata una beffa proprio nel finale quando la formazione umbra è riuscita ad acciuffare il pareggio proprio al 45esimo della ripresa con Bonaiuto, subentrato a metà secondo tempo, annullando così il vantaggio che la formazione di Gian Piero Ventura aveva conquistato con la rete di Kiyine al nono minuto della prima frazione di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Salernitana, martedì 29 ottobre alle 21.00, potrà essere vista in diretta tv in esclusiva dagli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguire la diretta di questa gara in diretta streaming video via internet. Da qualche settimana la visione di DAZN è resa possibile, per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto questo abbonamento speciale, con la visione disponibile sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PISA SALERNITANA

Nella gara che si disputa all’Arena Garibaldi i nerazzurri pisani si dovrebbero schierare sul terreno di gioco con il 4-3-3 utilizzato da mister Luca D’Angelo anche a Livorno, nel quale Gori è l’estremo difensore con davanti i difensori laterali Lisi e Meroni, e i centrali Meroni e Ingrosso. A centro campo il tecnico pisano potrà contare su Di Quinzio, Marin e Gucher, mentre il tridente offensivo sarà formato da Moscardelli e Siega che agiranno in posizione esterna e da Marconi come punta centrale. La risposta dell’ex tecnico della nazionale italiana è affidata al 3-4-1-2 con Micai in porta, linea difensiva che da destra a sinistra vede sul terreno di gioco Karo, Jaroszynski e Migliorini, linea di centrocampo con Kiyine e Lombardi sulle fasce e la coppia centrale formata da Akpa e Maistro. Il trequartista sarà Di Tacchio, alle spalle della coppia di attaccanti formata da Jallow e Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita tra il Pisa e la Salernitana, l’agenzia di scommesse Snai vede leggermente favorita la formazione di D’Angelo, il cui successo viene quotato a 2,50, mentre quello della formazione di Gian Piero ventura è quotato a 3.00. Leggermente più bassa la quotazione per il pareggio che l’agenzia ha fissato a 2,95.



