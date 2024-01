DIRETTA/ Spezia Cremonese video streaming tv: ecco i numeri della storia (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA SPEZIA CREMONESE, TESTA A TESTA

La storia prima della diretta di Spezia Cremonese, tenendo conto degli incontri disputati sia in Serie B che in Serie A, ha registrato complessivamente nove partite. La distribuzione dei risultati riflette un equilibrio competitivo tra le due squadre, creando un contesto intrigante per ogni confronto futuro. Il bilancio complessivo mostra tre vittorie per lo Spezia, quattro vittorie per la Cremonese e due pareggi. Questo suggerisce che gli incontri tra le due squadre sono stati spesso equilibrati, con entrambe le squadre capaci di ottenere successi significativi.

La presenza di partite giocate sia in Serie B che in Serie A indica che la rivalità tra Spezia e Cremonese ha attraversato diverse categorie del calcio italiano, amplificando il significato e l’importanza di ciascun incontro. L’equilibrio nelle vittorie e la presenza di pareggi indicano che non c’è una squadra chiaramente dominante nell’ambito di questi scontri. Ciò rende ogni partita tra Spezia e Cremonese un’occasione per scoprire quale squadra avrà la meglio e riuscirà a scrivere il proprio capitolo nella storia di questa rivalità calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

SPEZIA CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spezia Cremonese sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Spezia Cremonese sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

LIGURI IN ZONA ROSSA

La diretta Spezia Cremonese, in programma sabato 20 gennaio alle ore 14:00, racconta della 21esima giornata di Serie B. I liguri hanno zoppicato sul finire di 2023 e l’anno nuovo non ha portato fin qui i risultati sperati. Lo Spezia ha subito un pesante 4-1 dal Cittadella, riscattandosi a metà con l’1-1 in casa col Modena. L’ultima gara è un’altra sconfitta, stavolta con il Como con un’altra batosta per 4-0.

La Cremonese sta facendo i conti con un rendimento altalenante. Mettendo da parte il ko per 2-1 contro la Roma in Coppa Italia e concentrandoci solo in campionato, i lombardi sono reduci dall’1-0 sul Cosenza dopo aver subito il 3-2 col Palermo. Anche in precedenza, la Cremo ha vinto col Modena ma dopo aver perso contro la FeralpiSalò.

SPEZIA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Cremonese vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Jungdal, terzetto difensivo con Antov, Ravanelli e Lochoshvili. A centrocampo Sernicola a destra, Collocolo, Castagnetti e Falletti nella zona nevralgica mentre Zanimacchia sul lato mancino. In attacco il tandem Vazquez-Coda.

Replica lo Spezia col 4-3-3. Tra i pali il portiere Zoet, in difesa Amian, Gelashvili, Nikolaou e Cassata daranno una mano a raccogliere il clean sheet. Trio di centrocampisti formato da Bandinelli, Salvatore Esposito e Elia. Tridente Verde, Antonucci e Sebastiano Esposito.

SPEZIA CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spezia Cremonese danno favorita la squadra ospite a 2.10. Secondo bet365, l’1 è offerto a 3.40 mentre la X a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati nel match, è dato a 1.93 esattamente come l’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.

