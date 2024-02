DIRETTA/ Sudtirol Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA SUDTIROL VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca ormai davvero poco prima di dare inizio ad un altro entusiasmante capitolo della diretta di Sudtirol Venezia, storia che prende forma nel passato con otto precedenti in gare ufficiali, evidenziando una certa equità tra le due squadre. Il bilancio complessivo vede i lagunari guidare con quattro vittorie, seguiti da tre successi dei sudtirolesi e un pareggio. Il più recente di questi incontri risale al 2 aprile 2017, un match che ha visto il Venezia prevalere con un netto 2-0.

Marsura e Garofalo furono gli artefici delle reti decisive che consegnarono la vittoria agli ospiti. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel giorno, e ora le due compagini sono molto cambiate, pronte a dare spettacolo e scrivere insieme a noi nuove pagine di storia, rimanete collegati perché ormai solo pochi istanti ci separano dal fischio di inio della diretta di Sudtirol Venezia! (agg. Gianmarco Mannara)

SUDTIROL VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Sudtirol Venezia bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Pochi istanti e inizierà la diretta di Sudtirol Venezia, partita che sarà valevole per la ventitreesima giornata di Serie B e che inizierà ufficialmente oggi 10 febbraio alle ore 14.00. Il Sudtirol occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica, è fresco di una vittoria nei minuti finali contro l’Ascoli che sicuramente avrà dato morale. Però un po’ di insidie trapelano e la formazione tirolese dovrà essere brava a lavorarci.

Dall’altra parte, il Venezia occupa la quarta posizione in classifica ma arriva alla partita dopo una sconfitta per 2-1 contro il Parma, che però c’è da dire è prima in classifica e quindi ci sta perdere punti contro una squadra cosi attrezzata, vedremo però se contro il Sudtirol i lagunari avranno capacità di riscattarsi.

SUDTIROL VENEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione sulle probabili formazioni di Sudtirol Venezia, ci potrebbero essere delle chicche da non lascarsi scappare: i padroni di casa dovrebbero mantenere il solito 3-5-2 adottato nelle precedenti uscite. Questo modulo permette a giocatori chiave come Tait, autore di un gol nell’ultima giornata, di esprimere appieno il loro potenziale.

I lagunari sembrano propensi a schierare un modulo simile, tuttavia, la squadra potrebbe dedicare maggiore attenzione alla punta centrale Olivieri, che ha dimostrato di meritare una maglia da titolare con una prestazione convincente nell’ultima partita.

SUDTIROL VENEZIA, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Sudtirol Venezia, osservate sul sito di Eurobet: la vittoria tirolese sembra complicata, ma in caso di vittoria si parlerebbe di una quota del 2,5. Il pareggio viene quotato invece a 2,3. La vittoria del Venezia invece a 2.











