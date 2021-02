Diretta/ Pisa Vicenza (Serie B), streaming video DAZN: fuori dalla zona rossa

DIRETTA PISA VICENZA: PER LA SALVEZZA

Pisa Vicenza, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Squadre che marciano per restare innanzitutto fuori dalla “zona rossa” del campionato, quella che rischia di far passare la salvezza attraverso i play out. Ci sta riuscendo il Pisa che nell’ultima sfida ha fermato l’Empoli capolista, restando a +6 dal quintultimo posto anche se per i nerazzurri il salto verso la zona play off è ancora lontano. Il Vicenza invece ha un solo punto di margine rispetto a Cremonese e Brescia che a questo punto del campionato si giocherebbero i play out. Ai berici non fa comunque difetto il carattere, considerando i 2 gol rimontati alla Spal nell’ultimo impegno di campionato: i tanti pareggi hanno però frenato i veneti nella rincorsa a lidi di classifica più tranquilli, basti pensare che i biancorossi hanno ottenuto solo una vittoria negli ultimi 8 impegni disputati in campionato.

DIRETTA PISA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Vicenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Vicenza allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perina; Bruscagin, Valentini, Padella, Beruatto; Agazzi, Rigoni, Vandeputte; Giacomelli; Meggiorini, Gori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pisa Vicenza: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.40 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.20 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

