DIRETTA BRESCIA PISTOIA: EPILOGO GIÀ SCRITTO?

Sarà la diretta Brescia Pistoia a chiudere la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, la partita si gioca al PalaLeonessa alle ore 19:30 di domenica 29 dicembre e mette a confronto due squadre dalla classifica totalmente diversa. Continua a fare benissimo la Germani, sempre in corsa per il primo posto: Peppe Poeta ha parlato di grande vittoria a Venezia e in effetti il modo in cui è maturata ci ha detto che questa Brescia, cosa che del resto sapevamo già, sembra essere pronta per lottare per grandi traguardi, vale a dire una finale scudetto con la possibilità di cucirsi il tricolore sulle maglie.

DIRETTA/ Pistoia Tortona (risultato finale 89-93): i piemontesi espugnano il PalaCarrara (22 dicembre 2024)

Pistoia invece deve pensare a salvarsi e ha già capito che sarà difficilissimo: la Estra infatti ha perso ancora, sconfitta in casa da Tortona, arrivando così a sei ko consecutivi in un campionato che si sta rivelando più difficile di quanto già ci si aspettasse, adesso davvero ogni partita diventa una finale e noi staremo a vedere cosa succederà nella diretta Brescia Pistoia, una partita nel cui pronostico chiaramente la Germani parte in totale vantaggio ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un’avversaria che si presenterà al PalaLeonessa ferita e affamata di punti, non ci resta che aspettare che arrivi la palla a due.

DIRETTA/ Venezia Brescia (risultato finale 89-90): Bilan devastante, vittoria Germani! (22 dicembre 2024)

BRESCIA PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

L’unica possibilità per assistere in tv alla diretta Brescia Pistoia è quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, perchè questa partita di Serie A1 viene garantita, come tutte le altre del massimo campionato di basket, da questa piattaforma che garantirà la diretta Brescia Pistoia in streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: CRISI VERA PER LA ESTRA

Con la diretta Brescia Pistoia chiuderemo definitivamente questo anno solare dedicato alla Serie A1 di basket: per la Estra si può dividere in due momenti distinti, perché nella prima metà c’era stata la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e poi ai playoff, una grande stagione sotto la guida di Nicola Brienza che poi però è stato allontanato dalla società, una decisione con la quale sono iniziati i problemi di una squadra che dà la sensazione di essere pervasa anche e soprattutto da una certa confusione ai piani alti, fatto sta che per il momento l’avvicendamento tra Dante Calabria e Zare Markowski non ha portato frutti.

DIRETTA/ Brescia Napoli (risultato finale 97-84): Della Valle 17 punti (15 dicembre 2024)

A Brescia invece il cambio di allenatore in estate non ha spostato gli equilibri: la Germani vinceva con Alessandro Magro e lo fa anche con Poeta, forte di un roster di grande competitività e di un ambiente che, come si diceva in precedenza, ha preso la consapevolezza di come il gap con le corazzate si stia riducendo sempre più, con la Germani che a sua volta può diventare un punto di riferimento in campionato. Nel 2023 era arrivata la Coppa Italia, oggi la Leonessa può sognare lo scudetto anche se non lo ammette esplicitamente: contro Pistoia una partita per migliorare ulteriormente in classifica, con il nuovo anno vedremo se le premesse saranno rispettate.