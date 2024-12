DIRETTA TREVISO MILANO: STORIA E TRADIZIONE!

La diretta Treviso Milano ci farà vivere storia e tradizione: al PalaVerde siamo in campo alle ore 17:30 di domenica 29 dicembre per la 13^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, si tratta appunto di due squadre che hanno scritto pagine importantissime nella pallacanestro non solo italiane, e che oggi possiamo dire siano in corsa diretta per il primo obiettivo stagionale. Tuttavia, il momento deve essere considerato diverso: Treviso arriva dalla sconfitta di Sassari ma, in termini generali, sta facendo molto bene rispetto alle premesse e arrivare alla Final Eight di Coppa Italia sarebbe già un traguardo molto importante.

Diretta/ Milano Olympiakos (risultato finale 83-84): nona sconfitta Olimpia (Eurolega, oggi 26 dicembre 2024)

Il discorso che riguarda Milano si scosta da questa narrativa, perché l’Olimpia che ha vinto gli ultimi tre scudetti fa naturalmente notizia dovendo correre ancora per entrare ancora nelle prime otto, rischiando di rimanerne fuori: non sono poche le sconfitte subite dal grande ex Ettore Messina, che però d’altro canto ha ripreso grande quota in Eurolega ma ora si deve rilanciare anche in campionato. Dunque aspettiamo con grande ansia la diretta Treviso Milano, mentre le due squadre si preparano proviamo a fare qualche rapido affondo nei temi principali che riguardano questa scintillante partita del PalaVerde.

Diretta/ Milano Trapani (risultato finale 105-90) streaming video tv: Mirotic 29 punti (23 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TREVISO MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Non avendo alcuna possibilità di diretta tv propriamente detta, Treviso Milano andrà in onda soltanto su DAZN: l’appuntamento è riservato agli abbonati alla piattaforma, che anche quest’anno ha acquisito i diritti per l’intero campionato di basket Serie A1. Avremo quindi una visione della diretta Treviso Milano in streaming video, utilizzando i vostri dispositivi, oppure collegandosi a a internet.

DIRETTA TREVISO MILANO: OBIETTIVO FINAL EIGHT

Sicuramente sarà molto intrigante vivere insieme la diretta Treviso Milano e, come già accennato, è sorprendente il fatto che questa partita rappresenti una sorta di sfida diretta per la qualificazione in Coppa Italia. Se Treviso sta finalmente trovando il suo ritmo, al netto dell’ultima sconfitta arrivata dopo una bella serie, Milano lo ha perso: strutturalmente ci può stare che anche una corazzata come l’Olimpia giochi una regular season meno scintillante di altre, non è la prima volta ma qui davvero si rischia di perdere di vista il primo obiettivo stagionale e di dover poi rincorrere oltre il dovuto, con tutto quello che ne potrebbe conseguire.

DIRETTA/ Sassari Treviso (risultato finale 96-94), vittoria sarda al cardiopalma (22 dicembre 2024)

Vale a dire, dover gettare energie non previste sulla Serie A1 con il rischio di pagare in Eurolega: è indubbio che la grande rimonta europea abbia tolto lucidità e brillantezza in campionato, ma si pensava che una squadra come Milano potesse comunque viaggiare con il pilota automatico entro i confini nazionali. Così non sta avvenendo, e allora dovrà essere bravo Messina a ritrovare la formula giusta, fatta di rotazioni e gestione dei singoli in un roster che è molto ampio ma, proprio per questo, va maneggiato con cura per quanto riguarda i minutaggi nei vari momenti di stagione e partite. Intanto, vedremo cosa succederà oggi pomeriggio…