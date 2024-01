DIRETTA/ Pistoia Scafati (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA PISTOIA SCAFATI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Pistoia Scafati, ma negli ultimi minuti prima della palla a due possiamo rileggere le interessanti dichiarazioni del coach della Givova Scafati Matteo Boniciolli dopo la splendida vittoria sulla Unahotels Reggio Emilia nella scorsa giornata di campionato, perché sono state sorprendenti: “Non sono arrabbiato, ma incazzato come una pantera. Non lo faccio per atteggiamento o per fare il fenomeno. Io sono venuto qua perché sapevo quanto questa squadra potesse produrre e nelle ultime due partite casalinghe abbiamo avuto un impatto difensivo straordinario, mentre in attacco possiamo permetterci il lusso di fare a meno di ala grande e playmaker titolari, grazie agli sforzi della proprietà. Abbiamo vinto quattro delle ultime cinque partite, ma sono incazzato perché non siamo ancora consapevoli di quanto possiamo produrre”.

Boniciolli vuole quindi innanzitutto un cambio di mentalità dai suoi uomini: “Guardare nello specchietto retrovisore ti distrae dall’obiettivo principale che sta avanti e non dietro: non so dove riusciremo ad arrivare, ma la prossima settimana a Pistoia abbiamo l’opportunità per capirlo, al cospetto di una squadra con cinque ottimi americani e cinque ragazzi, di cui almeno tre del vivaio pistoiese, che, pur non avendo un grande curriculum, hanno grande energia e sono pronti a morire sul campo”. Ecco allora giunto il momento della verità: parola finalmente al campo per la diretta di Pistoia Scafati! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PISTOIA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Scafati sarà disponibile su Eurosport 2, che per gli abbonati alla televisione satellitare è il canale 211 del decoder Sky, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SFIDA PER I PLAYOFF

Pistoia Scafati, diretta dagli arbitri Attard, Nicolini e Bartolomeo presso il PalaCarrara della città toscana, con palla a due fissata per le ore 20.30 di questa sera, sabato 20 gennaio 2024, si giocherà come anticipo della diciassettesima giornata della Serie A di basket, secondo turno del girone di ritorno del campionato che infatti oggi ci proporrà già un paio di sfide. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Pistoia Scafati sarà una partita tra due formazioni appaiate a quota 16 punti: chi vince avrà quindi l’occasione per rafforzare la propria candidatura per un posto ai playoff.

Questo sarebbe logicamente un traguardo di lusso sia per l’Estra Pistoia sia per la Givova Scafati Basket, due società che hanno come obiettivo fondamentale la salvezza ma che finora hanno fatto decisamente bene, con otto vittorie e altrettante sconfitte a testa nelle precedenti sedici giornate, di conseguenza chi dovesse vincere questa sera potrebbe iniziare a coltivare davvero qualche ambizione un po’ più alta, per cercare di rendere memorabile il torneo in corso. Senza eccessive pressioni, potrebbe anche essere una partita divertente, o almeno questo ci auguriamo in vista della diretta di Pistoia Scafati…

DIRETTA PISTOIA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pistoia Scafati, abbiamo quindi già brevemente descritto i cammini molto simili di toscani e campani fino a questo momento nel campionato di Serie A. Scendendo un po’ più nel dettaglio, per l’Estra Pistoia è da notare soprattutto la crescita dopo un inizio che era stato traumatico a causa delle quattro sconfitte consecutive che francamente lasciavano immaginare orizzonti piuttosto modesti per Pistoia. I toscani però in seguito si sono tolti grandi soddisfazioni, su tutte logicamente il colpo a Milano, per cui adesso si può sperare nei playoff anche se domenica scorsa a Sassari è arrivata una bruttissima sconfitta con 38 punti di scarto.

Servirebbe rialzarsi immediatamente contro la Givova Scafati Basket, che aveva iniziato con due sconfitte, cogliendo il primo successo proprio contro Pistoia all’andata. Il cammino dei campani è stato globalmente più regolare, con al massimo strisce di tre partite consecutive vinte oppure pere. Anche Scafati ha vinto contro Milano e pure la Givova di recente ha incassato una pessima sconfitta, cioè il -37 di due domeniche fa a Tortona, al quale tuttavia ha reagito con l’ottimo +26 su Reggio Emilia. Adesso quindi la Givova è l’esempio da seguire proprio per l’Estra: un motivo d’interesse in più per la diretta di Pistoia Scafati…











