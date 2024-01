DIRETTA/ Scafati Reggio Emilia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (14 gennaio 2024)

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

A pochissimi minuti dalla diretta di Scafati Reggio Emilia, possiamo tornare alla scorsa giornata di campionato per celebrare il trionfo della Reggiana nel derby emiliano contro i cugini della Virtus Bologna. Le parole di coach Dimitris Priftis dopo la vittoria della sua Unahotels Reggio Emilia avevano naturalmente espresso grande soddisfazione: “Congratulazioni ai ragazzi, hanno meritato questa vittoria. Contro le big abbiamo avuto qualche buona gara ma non siamo riusciti a ottenere una vittoria importante come questa. Ovviamente dobbiamo sottolineare che loro arrivano da una settimana molto impegnativa, penso che la chiave sia stata la difesa perché abbiamo giocato tre quarti tenendoli sotto i 15 punti.

E la prestazione difensiva ci ha dato la chance per essere competitivi e di poterci giocare la vittoria”. Priftis aveva poi tratteggiato anche un bilancio del girone di andata di Reggio Emilia: “Sicuramente è un bilancio estremamente positivo e possiamo essere positivi. Ma per me l’obiettivo non deve cambiare. Perché se valuti la Lega non è possibile rilassarsi in questo campionato. Basta vedere i risultati ogni settimana. Tutte vincono e perdono con tutte. L’unica cosa che dobbiamo avere in testa è di continuare a vincere per avere la certezza di restare in A. Poi una volta raggiunto iniziamo a guardare tutto quello che c’è dopo”. Adesso però voltiamo pagina e pensiamo al ritorno che inizia in Campania: via alla diretta di Scafati Reggio Emilia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Reggio Emilia non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SCAFATI REGGIO EMILIA: PER CONTINUARE A FARE BENE!

Scafati Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Lanzarini, Galasso e Noce, si giocherà con la palla a due fissata alle ore 19.30 di questa sera, domenica 14 gennaio 2024, per la sedicesima giornata della Serie A di basket, cioè il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro, naturalmente presso la Beta Ricambi Arena, cioè il PalaMangano della città campana. La diretta di Scafati Reggio Emilia mette in palio una posta molto significativa per entrambe le formazioni, che stasera potrebbero avere le idee chiare sugli obiettivi per la seconda metà della stagione.

La Givova Scafati Basket tutto sommato ha ben figurato nel girone d’andata, chiuso a quota 14 punti e quindi con sette vittorie a fronte di otto sconfitte, sfiorando la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Siamo però in quella zona di mezzo nella quale il sogno playoff è vicino, ma basta poco anche per ritrovarsi in una posizione più complicata. Dall’altra parte, la Unahotels Reggio Emilia ha chiuso l’andata con nove vittorie e sei sconfitte, quindi a quota 18 punti. Coppa Italia raggiunta, un colpo in Campania sarebbe un passo avanti molto prezioso verso i playoff, che altrimenti potrebbero tornare in discussioni. Il quadro è questo, ma quale sarà il verdetto della diretta di Scafati Reggio Emilia?

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Scafati Reggio Emilia, abbiamo allora fatto il bilancio delle due squadre a metà della stagione regolare. La Givova Scafati Basket sta tenendo un buon rendimento casalingo (4-3), stava inoltre vivendo un momento positivo con tre vittorie consecutive prima del vero e proprio crollo con un pesantissimo -37 sul campo di Tortona. Una giornata storta può capitare a chiunque e non va drammatizzata, però sarebbe fondamentale per la squadra campana voltare immediatamente pagina, altrimenti potrebbe incrinarsi qualcosa per Scafati, magari anche dal punto di vista psicologico.

La Unahotels Reggio Emilia invece finora ha fatto benissimo in casa, ma tutto sommato anche in trasferta sfiora il 50% (3-4): a proposito di sconfitte pesanti, ne aveva incassata una decisamente brutta appena prima di Capodanno a Varese, ma Reggio Emilia ha saputo reagire immediatamente, prendendosi la grande soddisfazione di battere la Virtus Bologna nel derby emiliano. Curiosamente adesso la reazione della Unahotels è l’esempio da seguire per la Givova, un incrocio di calendario particolare che accende ancora di più il nostro interesse circa la diretta di Scafati Reggio Emilia…











