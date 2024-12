DIRETTA PISTOIA TORTONA: ESTREA IN CRISI NERA!

Con la diretta Pistoia Tortona vivremo una partita che, in programma alle ore 17:30 di domenica 22 dicembre, rientra nella 12^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Il PalaCarrara è caldissimo in questo momento: la Estra, battuta in overtime a Scafati, ha perso una grande occasione per rialzare la testa e uscire dalle zone pericolose della classifica, al contrario ha incassato la quinta sconfitta consecutiva e vive un periodo davvero complicato, con i tanti fantasmi estivi che sono tornati a visitare una Pistoia che certamente ha qualche lacuna nel roster ma, presumibilmente, anche parecchia confusione ai piani alti, e ora deve risolvere la situazione.

Diretta/ Manresa Tortona (risultato finale 100-82): Bertram ai play-in! (oggi 17 dicembre 2024)

Quasi il contrario di Tortona che, partita non benissimo a onor del vero, ha poi saputo invertire la marcia: grazie alla vittoria contro Venezia la Bertram è finalmente entrata in zona playoff, ora ha quattro partite per blindare la sua qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e soprattutto può tornare a dettare legge come già avvenuto nelle passate stagioni, qui bisogna dire che la squadra era già stata costruita in tal senso. La diretta Pistoia Tortona sembra dunque tirare dalla parte piemontese, ma attenzione alle sorprese che in questo folle campionato di Serie A1 non stanno assolutamente mancando.

DIRETTA/ Scafati Pistoia (risultato finale 107-102): rimonta casalinga! (basket A1 14 dicembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PISTOIA TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà la possibilità di accedere alla tradizionale diretta tv di Pistoia Tortona: questa partita di basket Serie A1 sarà fornita solo dalla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere l’intera programmazione del campionato, di conseguenza potrete assistere alle immagini del match in diretta streaming video, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare uno dei dispositivi compatibili, a cominciare da una smart tv che si possa connettere a internet.

DIRETTA PISTOIA TORTONA: BERTRAM IN NETTA RIPRESA

Parlando ancora della diretta Pistoia Tortona bisogna anche citare quanto accaduto lo scorso martedì: purtroppo la Bertram ha perso a Manresa, i catalani sono riusciti a girare a loro vantaggio la differenza canestri e dunque Tortona sarà costretta ancora una volta a giocare il playoff per provare ad arrivare alla Top 16 di Champions League, l’anno scorso c’era stata l’eliminazione per mano del Galatasaray e oggi Derthona Basket spera che le cose vadano meglio, come già detto stiamo parlando di una realtà in crescita costante che ha solo dovuto fare i conti con un approccio complicato alla stagione, ma ora sembra viaggiare a tutt’altro regime.

Diretta/ Tortona Venezia (risultato finale 89-82): la decide Vital! (basket A1 14 dicembre 2024)

Con già due semifinali playoff disputate, a Tortona non resta poi molto da esplorare sempre che non si parli di lottare concretamente per lo scudetto; a dirla tutta il piano sarebbe quello, e mai come in questa stagione le possibilità sono concrete – almeno per il momento – perché alcune delle big stanno faticando e non sembra esserci un reale padrone del campionato, volendo accettare che anche la straordinaria striscia di Trento, comunque spezzatasi una settimana fa, debba poi essere confermata e verificata nel corso della post season. Staremo insomma a vedere quello che succederà…