Diretta Pistoia Trento/ Streaming video Rai: un’occasione per entrambe (basket A1)

Pistoia Trento viene diretta dalla terna arbitrale composta da Maurizio Biggi, Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore: è al PalaCarrara che, alle ore 20:45 di domenica 12 gennaio, si conclude la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Ancora una volta la Dolomiti Energia sta provando a rimontare dopo un brutto avvio di stagione, e anche in questo campionato i playoff sono possibili: la squadra si è fermata una partita più sotto rispetto alla zona Final Eight di Coppa Italia, ma anche nel ko casalingo contro la Virtus Bologna ha dimostrato di poter svoltare e di prendersi una delle otto posizioni che le consentano di giocare la post season. Una stagione insomma in linea con gli ultimi anni per Trento, e così anche per Pistoia: la OriOra arriva dalla sconfitta interna contro Sassari, a causa della quale è stata raggiunta da Trieste al penultimo posto. La corsa alla salvezza è complicata, ma domenica scorsa anche Treviso ha perso in casa e dunque la De’ Longhi è un’altra avversaria sulla quale correre; vedremo intanto come andranno le cose questa sera nella diretta di Pistoia Trento, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Trento verrà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti anche considerando la possibilità di seguirla sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; in alternativa la partita di Serie A1 è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti la possibilità di seguire tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PISTOIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Trento è una partita sicuramente interessante, che rappresenta un’occasione per entrambe: la OriOra rispetto all’ultimo campionato ha disputato un girone di andata decisamente migliore, tanto che la salvezza non appare un miraggio anche se le retrocessioni saranno due. Una squadra che sembra poter battere chiunque quando è in giornata, anche se chiaramente manca qualcosa per competere davvero in chiave playoff; tuttavia questa sera siamo al PalaCarrara e i toscani hanno il dovere di approfittarne, per provare a fare un passo in più e sperare che qualcuna delle avversarie dirette perda. Intanto, si potrebbe arrivare da una sola gara di distanza dalla stessa Trento: l’Aquila però sembra correre per altri obiettivi, fino a questo momento la squadra ha sempre centrato i playoff e lo ha fatto come detto attraverso grandi rimonte, dovendo sempre trovare il ritmo giusto a stagione in corso. Nicola Brienza, che ha raccolto la pesante eredità lasciata da Maurizio Buscaglia, sta facendo tutto sommato bene e non giocare la Coppa Italia potrebbe anche essere visto come un vantaggio, perché ci si potrà concentrare sul campionato senza naturalmente perdere di vista la Top 16 di Eurocup, che la società vuole superare.



