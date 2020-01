Diretta Trento Virtus Bologna/ Streaming video tv: la capolista rischia (basket A1)

Trento Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 gennaio e rappresenta una sfida valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Situazione assolutamente tranquilla per la dominante Segafredo, che arriva dalle due vittorie contro Fortitudo e Milano che hanno nuovamente confermato la superiorità attuale del roster affidato a Sasha Djordjevic. L’obiettivo è quello di provare a vincere tutto, senza alcuna distinzione: chiaramente il popolo delle V nere si aspetta soprattutto lo scudetto ma la strada è ancora lunga. La Dolomiti Energia potrebbe aprire ad una clamorosa rimonta come già avvenuto nelle ultime stagioni: domenica scorsa ha vinto sul difficile parquet di Varese ed entra nel turno avendo ancora una timida speranza di ottenere la qualificazione alla Coppa Italia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Virtus Bologna, della quale possiamo intanto analizzare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Trento Virtus Bologna è una partita decisamente interessante: da una parte troviamo infatti la capolista del nostro campionato, dall’altra una squadra che nelle ultime stagioni ha rappresentato un modello da imitare e che ancora una volta, dopo una falsa partenza, sta provando la rimonta utile per arrivare ai playoff, aiutata anche dal fatto che la competizione per le posizioni di rincalzo sia assolutamente equilibrata. Oggi però per Nicola Brienza e i suoi ragazzi il compito è arduo: la Virtus, dopo aver perso contro Sassari, ha ribadito una volta di più quale sia al momento la squadra da battere, rifilando 32 punti alla Fortitudo nel derby e poi piegando l’Olimpia in quella che tanti sperano possa essere la finale scudetto, a prescindere dal tifo. La Segafredo dunque non è un fuoco di paglia: anzi, è una squadra solidissima che ha già espresso straordinari valori sul parquet, e che adesso punta a chiudere il girone di andata con il primo posto e lanciandosi nel migliore dei modi verso la Final Eight di Coppa Italia e la Top 16 di Eurocup, altri due obiettivi più che concreti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA