DIRETTA PISTOIA TREVISO/ Video streaming tv: Estra da un Moore all’altro! (basket A1, 23 marzo 2024)

DIRETTA PISTOIA TREVISO: DA MOORE A MOORE

Con la diretta di Pistoia Treviso possiamo giocare un po’ con il passato della squadra toscana, e con il suo presente: con 17,7 punti, 5,2 assist e il 41,9°% dall’arco, Charlie Moore è uno dei grandi trascinatori di una Estra che in questo momento sarebbe qualificata ai playoff, confermando in qualche modo la Final Eight di Coppa Italia giocata a febbraio. L’ultima Pistoia capace di giocare la post season in Serie A1 è quella del biennio 2016-2017: qui il playmaker della squadra era Ronald Moore, che già l’anno prima aveva giocato a Caserta e che poi, dopo un’altra stagione con i biancorossi di Toscana, si sarebbe trasferito a Caserta.

Diretta/ Treviso Cremona (risultato finale 78-71): vince la NutriBullet!

In quella Pistoia erano Alex Kirk il primo anno e Terran Petteway il secondo i principali realizzatori; Moore però era l’equilibratore del gioco, un elemento in grado di far girare la squadra e all’occorrenza cercare soluzioni personali. Ha chiuso il suo triennio nella città toscana a quasi 10 punti di media; a Varese ha girato molto meno e la squadra ha faticato a imporsi, oggi invece Pistoia con un altro Moore può realmente sognare di tornare ai playoff sette anni dopo l’ultima volta, vedremo allora se Charlie sarà nuovamente determinante nella partita contro Treviso che prende il via tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Napoli Pistoia (risultato finale 93-95): la spunta l'Estra!

PISTOIA TREVISO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Treviso non sarà una delle tre partite che per questa 24^ giornata del torneo sono fornite dai canali della nostra televisione, e di conseguenza non avrà una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Cremona Pistoia (risultato finale 67-74): Moore ne fa 20! (10 marzo 2024)

LA ESTRA SOGNA!

Pistoia Treviso, in diretta dal PalaCarrara alle ore 19:00 di sabato 23 marzo, è uno dei due anticipi nella 24^ giornata di basket Serie A1 2023-2024: una sfida intrigante, tra due squadre che sono reduci da vittorie e vanno dunque a caccia dei rispettivi obiettivi. Per entrambe sarebbe stata la salvezza ma Pistoia, già qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, ha fatto anche il passo ulteriore e con la vittoria ottenuta a Napoli ha preso addirittura il sesto posto in classifica, potendo sfruttare la bagarre alle sue spalle per centrare incredibilmente i playoff, che non erano contemplati in estate.

Treviso invece vola verso la salvezza: negli ultimi tempi la NutriBullet appare davvero una squadra diversa rispetto a quella che ha perso le prime nove giornate di campionato, la vittoria interna contro Cremona ha permesso ai veneti di fare un altro passo verso la permanenza in Serie A1 e ora si andrà verso la volata finale. Sarà allora intrigante scoprire quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Pistoia Treviso, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che potranno emergere da questa serata del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pistoia Treviso sarà molto interessante perché si incrociano due squadre in fiducia: entrambe hanno iniziato male la stagione, entrambe però hanno scelto di proseguire con l’allenatore sul quale avevano puntato e si può dire ampiamente che i frutti si siano visti, anche se certamente la NutriBullet ha avuto bisogno di un po’ di tempo per ingranare ma poi ha raccolto vittorie davvero importanti, quella dell’ultimo turno “mitigata” dai successi di Brindisi e Pesaro ma comunque importantissima per avvicinare un’altra salvezza, sempre con i playoff come traguardo a lungo termine.

Pistoia incredibilmente potrebbe farla subito, la post season: partita 0-4 in stagione, la Estra ha poi saputo costruire un’ottima rimonta già nel girone di andata come appunto visto con la qualificazione in Coppa Italia, la cosa interessante della squadra toscana è che questo traguardo di metà stagione non ha fatto sedere sugli allori ma è stato anzi la spinta per migliorarsi ulteriormente, adesso Pistoia entra nella 24^ giornata di Serie A con il sesto posto in classifica e sa bene che l’incertezza al centro del gruppo può essere utile per timbrare un risultato che era del tutto impronosticabile, vedremo però con il passare del tempo cosa succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA