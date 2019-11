Diretta Pistoia Trieste/ Streaming video tv: toscani a caccia dei primi punti

Pistoia Trieste, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gianluca Sardella e Sergio Noce, si gioca alle ore 18.00 oggi, domenica 3 novembre 2019, presso il PalaCarrara della città toscana. Siamo alla settima giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020 e per Pistoia Trieste potremmo azzardare la definizione di scontro salvezza, anche se con situazioni piuttosto diverse per le due formazioni. Pistoia infatti fino a questo momento ha perso sei partite su sei, l’ultima sul parquet della Fortitudo Bologna, di conseguenza deve davvero pensare solamente alla dura lotta per mantenere la massima categoria anche in vista della prossima stagione. Trieste invece è reduce dal turno di riposo, in precedenza aveva vinto contro Brescia e vanta un dignitoso bilancio di due vittorie e tre sconfitte, grazie al quale i giuliani potrebbero anche sperare in qualcosa in più della semplice salvezza, a maggior ragione se oggi arrivasse una nuova vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoia Trieste, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA TRIESTE: IL CONTESTO

La diretta di Pistoia Trieste ci fornirà dunque una partita molto delicata per i padroni di casa. La Oriora Pistoia dà la sensazione di essere una squadra che non è in grado di reggere i 40 minuti: spesso gioca anche bene per tre quarti, magari anche 35 minuti, ma alla distanza è sempre costretta ad alzare bandiera bianca. Un problema da risolvere al più presto, magari con l’innesto di un giocatore di qualità nel roster per cercare di soffrire meno e aumentare le possibilità di salvezza. Trieste naturalmente ha obiettivi opposti: una vittoria degli ospiti scaverebbe già una differenza piuttosto significativa tra gli uomini di coach Dalmasson e la coda della classifica, dunque sarebbe un passo avanti assai prezioso verso il primario obiettivo della salvezza. Resta da capire se il turno di riposo sia un vantaggio oppure un problema: squadra più fresca, ma magari con un ritmo partita da recuperare, sarà anche questa una variabile per la partita di Pistoia?



