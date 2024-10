DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: BIG MATCH AL TALIERCIO!

Sicuramente la diretta Venezia Virtus Bologna rappresenta un big match, che seguiremo dalle ore 20:00 di sabato 12 ottobre 2024 per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: una grande sfida che per un certo periodo, anche se limitato, ha rappresentato un incrocio tra due delle quattro sorelle del nostro torneo, e che invece oggi ci parla sostanzialmente di un testa-coda. La Reyer Venezia infatti non ha ancora vinto: battuta in casa da Treviso all’esordio, ha perso anche contro Trento e sta già vivendo una situazione particolarmente complicata, anche a causa degli infortuni che si sono abbattuti sul roster a disposizione di Neven Spahija.

La Virtus Bologna ancora una volta porta avanti il doppio impegno con l’Eurolega, nel tentativo di arrivare in fondo a tutte le competizioni: per Luca Banchi l’approccio con la Serie A1 è stato positivo, la difficilissima vittoria di Trapani è stata seguita dal successo interno contro Pistoia, molto più netto, e dunque abbiamo punteggio pieno per una squadra logicamente destinata a fare corsa nelle primissime posizioni sino al termine della regular season, magari provando a dosare maggiormente le energie grazie ai dettami imparati lo scorso anno. Manca sempre meno alla diretta Venezia Virtus Bologna: proviamo ora ad analizzare ulteriormente la partita.

La diretta Venezia Virtus Bologna presenta dunque due squadre che giocano anche in campo internazionale: ovviamente i paragoni lasciano il tempo che trovano,intanto perché il livello dell’Eurolega è più alto pur con tutto il rispetto per l’Eurocup, che rimane una grande competizione, e poi soprattutto perché limitandosi alla regular season la Virtus Bologna dovrà giocare quasi il doppio delle partite rispetto a Venezia, un fattore questo che soprattutto tra inverno e primavera inizierà a farsi sentire, come appunto è stato per la Segafredo che nella scorsa stagione ha avuto un calo sensibile in Europa, poi costato molto caro.

Per adesso comunque siamo solo all’inizio, e le indicazioni che ci arrivano verso la partita del Taliercio ci dicono che la Reyer ha bisogno di carburare per ritrovarsi, ma il compito appare difficile anche, appunto, per il fatto che qualche giocatore di riferimento è finito in infermeria. La Virtus Bologna come sempre la scopriremo davvero tra qualche mese: conosciamo molto bene il valore di questa squadra me sarà quando arriveranno le partite e i momenti decisivi che potremo sapere se le V nere potranno davvero ambire a sollevare i trofei importanti, naturalmente con la prima fermata che sarà la Coppa Italia (se ci arriverà). Staremo a vedere..