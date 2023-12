DIRETTA/ Pistoia Virtus Bologna video streaming tv: un episodio particolare (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA: L’EPISODIO

Nel parlare della diretta di Pistoia Virtus Bologna possiamo citare un interessante episodio che coinvolge Nicola Brienza e la Segafredo. Stagione 2009-2010: da sei anni ormai Brienza era assistente a Cantù, e in quel campionato il capo allenatore dei brianzoli era Andrea Trinchieri. La Virtus Bologna, già lontana dai fasti del passato, era invece affidata a Lino Lardo; Cantù si era classificata quarta in regular season, la allora Canadian Solar aveva chiuso quinta e così era arrivato l’incrocio nel primo turno dei playoff. Ne era uscita una serie straordinaria: Cantù aveva vinto le prime due partite al Pianella, la Virtus Bologna aveva risposto con due successi alla Unipol Arena (allora FuturShow Station).

Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato finale 79-71): successo spagnolo (21 dicembre 2023)

Il quinto episodio, decisivo, era stato vinto dalla squadra brianzola che era così arrivata in semifinale; purtroppo in quegli anni la Siena di Simone Pianigiani era ingiocabile, Cantù aveva perso gara-1 di 27 punti e gara-2 di 30, poi nella partita casalinga ci aveva provato ma era comunque caduta, venendo eliminata. Un bell’incrocio dunque, da quel momento Brienza è poi diventato un allenatore stimato e che oggi sta facendo ottime cose con Pistoia, la Virtus Bologna è tornata ad essere la corazzata di un tempo e allora questa sera al PalaCarrara potremmo davvero divertirci… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Olympiakos (risultato finale 69-67): rimonta felsinea! (19 dicembre 2023)

DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Virtus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata inclusa nel pacchetto delle tre gare mandate in onda per questa tredicesima giornata. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Pistoia Pesaro (risultato finale 73-74): vince la Vuelle!

V NERE CORSARE?

Pistoia Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Simone Patti: alle ore 20:00 di sabato 23 dicembre il PalaCarrara ospita la partita valida per la 13^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. La Segafredo va a caccia di riscatto: nell’ultimo turno infatti la Virtus Bologna ha perso in casa contro Venezia e si è staccata ancor più da Brescia, anche se in Eurolega continua il suo straordinario percorso fatto di rimonte incredibili e vittorie pesanti e, dunque, possa considerarsi del tutto soddisfatta di come stanno andando le cose, anche perché la stagione è davvero lunga.

Pistoia è reduce dalla sconfitta contro Pesaro: un ko interno che ha interrotto la serie positiva di una Estra che dopo il pessimo avvio si è rivelata straripante, tutto sommato allora possiamo dire che la squadra toscana stia disputando un ottimo campionato e ora proverà a incamerare un’altra vittoria di ottimo prestigio. Noi ci disponiamo nell’attesa della diretta di Pistoia Virtus Bologna, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa serata del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Pistoia Virtus Bologna segna la voglia di riscatto di entrambe le squadre: chiaramente la sconfitta interna delle V nere ha fatto più rumore, va però ricordato che Luca Banchi e i suoi ragazzi stanno portando avanti una straordinaria campagna di Eurolega cui forse hanno dato la precedenza, il secondo posto nella classifica del torneo la dice lunga sulla qualità di una Virtus Bologna che punta a vincere tutto o almeno provarci, e che dunque sa bene come i conti in Serie A1 si faranno in primavera, certamente questo non significa che verrà abbandonata la corsa al primato.

Per Pistoia è fantastico il modo in cui ci si è risollevati dopo aver perso le prime quattro partite: la Estra sembrava una squadra francamente destinata alla retrocessione e invece il lavoro di Nicola Brienza è stato fantastico, è passato anche la vittoria sul parquet dell’Olimpia Milano e la squadra si è messa addirittura in una posizione utile per andare a prendersi la Final Eight di Coppa Italia. Che poi questo traguardo possa non essere raggiunto resta un dettaglio: Pistoia sta facendo davvero molto bene e può essere una pericolosa outsider per tutte le rivali del campionato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA