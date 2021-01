Diretta Pistoiese Como/ Streaming video tv: capolista in Toscana (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE COMO: CAPOLISTA LANCIATA!

Pistoiese Como, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021, presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia per la ventunesima giornata del girone A della Serie C. In primo piano nella diretta di Pistoiese Como avremo sicuramente gli ospiti lombardi, perché lunedì sera, vincendo il derby contro il Renate, il Como è balzato al primo posto nella classifica del girone e adesso ha logicamente intenzione di consolidare questo fresco primato, con l’obiettivo di tornare finalmente in Serie B dopo troppi anni di attesa. Il Como dunque cercherà il colpaccio e sarà un duro banco di prova per la Pistoiese, che arriva invece dalla sconfitta sul campo dell’Alessandria che ha lasciato i toscani a quota 22 punti in classifica, pericolosamente vicini alla zona playout: la sfida alla capolista sarà l’occasione giusta per rialzare la testa?

DIRETTA PISTOIESE COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Como sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 254 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE COMO

Proviamo adesso a descrivere le probabili formazioni di Pistoiese Como basandoci sulle scelte recenti dei due allenatori. Per la Pistoiese dunque spazio a un modulo 3-4-2-1 con Mazzarani, Varga e Salvi nella difesa a tre davanti al portiere Perucchini; a centrocampo ecco il quartetto formato da Pierozzi, Spinozzi, Simonetti e Simonti, infine nel reparto offensivo Valiani e Stoppa in appoggio alla prima punta Chinellato. Per il Como invece possiamo richiamare un 3-4-3 con Facchin in porta; Bovolon, Crescenzi e Solini nella retroguardia a tre davanti a lui; i quattro centrocampisti Iovine, H’Maidat, Bellemo e Cicconi; infine il tridente offensivo con le ali Peli e Gatto ai fianchi della prima punta Gabrielloni.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Pistoiese Como in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa leggermente sfavoriti: il segno 1 dunque è quotato a 2,80, mentre la quotazione per il segno 2 è pari a 2,55 in caso di successo del Como. Si sale infine a quota 3,00 in caso di pareggio, naturalmente segno X.



