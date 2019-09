Diretta Pistoiese Gozzano/ Streaming video tv: quote, chi è favorito? (Serie C)

Pistoiese Gozzano, in diretta dallo stadio Melani di Pistoia, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo il brutto scivolone all’esordio in casa contro l’Albinoleffe, gli orange hanno saputo reagire andando a cogliere i primi tre punti in campionato in trasferta. Secco 0-2 in casa della Pergolettese in favore dei toscani, che si sono imposti grazie alla doppietta di Gucci, maturata nel corso del secondo tempo. Ora servono i primi tre punti tra le mura amiche contro un Gozzano che a sua volta è stato costretto a incassare il primo ko casalingo contro il Como. I piemontesi nel derby contro l’Alessandria aveva giocato una partita di carattere strappando un punto prezioso, ma è mancata poi la continuità contro i lariani apparsi più quadrati. Vedremo quale squadra riuscirà a compiere un passo in avanti per evitare di ritrovarsi in affanno dopo sole tre giornate dall’inizio del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pistoiese Gozzano alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE-GOZZANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pistoiese-Gozzano oggi domenica 8 settembre 2019. I padroni di casa toscani allenati da Pancaro schiereranno un 3-4-3 con Pisseri, Terigi, Camilleri, Valiani, Gucci, Falcone, Viti, Bortoletti, Capellini, Stijepovic, Ferrarini. Risponderà il Gozzano di Sassarini schierata con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Crespi; Tumminelli, Rizzo, Emiliano, Tordini; Palazzolo, Guitto; Concas, Rolle, Tomaselli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Pistoiese favorita per la conquista dei tre punti contro il Gozzano. Vittoria interna proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene quotato 3.15 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



