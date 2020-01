DIRETTA PISTOIESE PERGOLETTESE/ Video streaming tv: sfida inedita in terra toscana

Avvicinandoci alla diretta di Serie C tra Pistoiese e Pergolettese, è dunque bene anche esaminare lo storico che unisce i due club, protagonisti del girone A, anche se questo non ci appare affatto ricco. Anzi, vediamo bene che prima di questa stagione di campionato 2019-2020 mai le due squadre avevano avuto l’occasione di affrontarsi a viso aperto. Ecco che allora l’unico precedente a cui possiamo fare riferimento oggi è quello registrato nella seconda giornata di andata del campionato corrente, occorsa per la precisione il 1 settembre scorso. Allora ben ricordiamo del successo in casa della Pergolettese della Pistoiese, con il risultato di 2-0: per i toscani era poi andato in gol Niccolò Gucci, autore di una mirabile doppietta al 62’e al 87’. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Pergolettese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pistoiese Pergolettese, che sarà diretta dal signor Tommaso Zamagni, è un match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia e sarà valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Gli orange hanno chiuso il 2019 con una sfilza di 4 pareggi consecutivi ottenuti contro Pro Patria, Arezzo, Pro Vercelli e Lecco. Per i toscani la vittoria manca dal match del 10 novembre in casa della Juventus U23, ma la formazione allenata da Pancaro resta comunque a -1 dalla zona play off e a +4 dalla zona play out. Dove sta risalendo di prepotenza proprio la Pergolettese, completamente trasformata dopo un avvio di stagione da ultime della classe. Nelle ultime 5 partite di campionato la formazione cremasca ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio, ultimo successo sul campo del Gozzano. 13 punti che hanno fatto risalire al quartultimo posto i gialloblu, ora a -1 da una salvezza che solo a metà novembre pareva irraggiungibile. All’andata la Pistoiese è passata a Crema con un secco 0-2, risultato fissato da una doppietta messa a segno da Gucci.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pistoiese Pergolettese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pistoiese allenata da Giuseppe Pancaro sarà schierata con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pisseri; Capellini, Camilleri, Terigi; Mazzarani, Bortoletti, Bordin, Spinozzi, Ferrarini; Cappelluzzo, Cerretelli. Risponderà la Pergolettese allenata da Fiorenzo Albertini con un 4-4-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Muchetti, Agnelli, Panatti, Morello; Ciccone, Canessa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.05 la vittoria in casa, a 3.05 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.85. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.45 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA