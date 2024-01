DIRETTA PLOVDIV SCANDICCI/ Video streaming tv: cosa serve per i quarti (Champions League, 10 gennaio 2024)

DIRETTA PLOVDIV SCANDICCI: NEL GIRONE

La diretta di Plovdiv Scandicci comincia tra poco. Abbiamo già visto che il primo posto nel gruppo B di Champions League si giocherà a Istanbul settimana prossima, quando la Savino del Bene farà visita all’Eczacibasi; abbiamo già anche detto che la differenza potrebbe essere fatta da un singolo set, e il quadro è abbastanza chiaro. Al momento la differenza, e non è certo poco, la fa la vittoria che Scandicci ha ottenuto al Palazzo Wanny contro le turche: per il resto, tutte le partite di Savino del Bene e Eczacibasi sono terminate con il risultato di 3-0, naturalmente in favore di queste due squadre.

Dunque, ammettendo che anche questa sera finisca in questo modo, si arriverebbe alla partita decisiva con Scandicci che sarebbe certa del primo posto in caso arrivasse almeno al tie break; in caso contrario, bisognerebbe ovviamente valutare il computo dei set e qui chiaramente alla Savino del Bene farebbe vincerne almeno uno ma, facendo un passo indietro visto che oggi si deve ancora giocare, le due squadre puntano a chiudere la pratica (naturalmente Eczacibasi affronta Budapest) con un 3-0, di modo da arrivare alla sfida diretta per il primo posto nel gruppo B nel migliore dei modi. Ecco perché la trasferta di Plovdiv è comunque insidiosa per Scandicci… (agg. di Claudio Franceschini)

PLOVDIV SCANDICCI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Plovdiv Scandicci, perché la Champions League di volley femminile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che i diritti per trasmettere i match di questa competizione sono stati acquistati da Discovery Plus, dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire la partita in questione in diretta streaming video, utilizzando i loro dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) e attivando qui i dati del proprio abbonamento, oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PLOVDIV SCANDICCI: MISSIONE PRIMO POSTO!

Plovdiv Scandicci, partita in diretta dalla Kolodruma alle ore 18:00 di mercoledì 10 gennaio, è valida per la quinta giornata nel gruppo B di Champions League 2023-2024. La Savino del Bene continua la sua grande corsa verso la qualificazione diretta ai quarti di finale: già certa del playoff, la squadra fiorentina affronta oggi la trasferta in terra bulgara con la consapevolezza ovvia che il primato passerà dalla trasferta di Istanbul contro l’Eczacibasi, ma a quella partita della prossima settimana bisognerà arrivare nel migliore dei modi e cioè con tre punti di vantaggio.

Dunque, per questo motivo la diretta di Plovdiv Scandicci è una partita da non sottovalutare: possibilmente la Savino del Bene dovrà anche provare a vincere per 3-0, cosa che ha sempre fatto ad eccezione del set lasciato alle turche, perché anche perdere un parziale oggi potrebbe segnare la differenza tra i quarti e la necessità di giocare il playoff. Vedremo cosa succederà in campo tra poche ore, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita di Champions League.

DIRETTA PLOVDIV SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Plovdiv Scandicci, una partita che per la Savino del Bene è decisamente abbordabile: le bulgare occupano il terzo posto nella classifica del gruppo B e sono già eliminate dalla Champions League, come unica soddisfazione hanno raccolto la vittoria al tie break contro il Vasas Budapest ma ovviamente si tratta di un risultato che non è bastato per sperare di proseguire la corsa, del resto trovarsi ad affrontare due corazzate del volley continentale lasciava intendere che sarebbe potuta andare in questo modo.

Sarà dunque una bella occasione per Scandicci, la cui Champions League fino a questo momento è stata straordinaria: solo vittorie per la Savino del Bene, e ovviamente quel grande successo contro Eczacibasi, finalista della passata edizione, ha detto alle fiorentine che la possibilità di giocarsela con le più forti è davvero concreta. Naturalmente nella fase ad eliminazione diretta cambieranno anche certi aspetti mentali, ma per il momento Scandicci sta veramente facendo il suo: ora vedremo cosa succederà a Plovdiv, poi sarà arrivato il momento di concentrarsi sulla partita decisiva per la vittoria del girone.











