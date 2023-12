Diretta/ Scandicci Budapest (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (6 dicembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI BUDAPEST (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Scandicci Budapest sta per cominciare, ci resta giusto qualche minuto per segnalare che in Serie A1 la Savino del Bene occupa il terzo posto in classifica a -6 dalla capolista Conegliano, ma anche a una sola lunghezza da Milano che è seconda. Terza posizione in coabitazione con Novara, raggiunta nel weekend: Scandicci infatti ha vinto 3-0 a Pinerolo, mentre la Igor è caduta in casa contro la Imoco (1-3). Conegliano e Milano sono anche le uniche due squadre ad aver battuto la Savino del Bene in stagione: contro il Vero Volley è arrivato un ko esterno al tie break, la Imoco invece si è imposta per 3-1 al Palazzo Wanny di Firenze.

DIRETTA MILANO MULHOUSE/ Video streaming tv: il focus sulla squadra francese (6 dicembre 2023)

Questo potrebbe dirci che Scandicci deve ancora fare il reale salto di qualità per arrivare davvero al livello delle due corazzate italiane, ma intanto in Champions League può sfoderare la straordinaria vittoria contro Ezacibasi: farlo in regular season può ancora significare poco ma intanto il successo è lì da guardare e bisogna approfittarne anche nel lungo periodo, adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul taraflex del Palazzo Wanny di Firenze perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta di Scandicci Budapest per la Champions League volley sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Conegliano Stoccarda (risultato finale 3-0): vittoria netta (oggi 5 dicembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Budapest non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Va però ricordata la notizia che è abbastanza recente, vale a dire che i diritti per trasmettere la Champions League di volley femminile sono stati acquisiti da DAZN: per avere accesso alla piattaforma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, poi sarà possibile attivare il proprio account su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per una visione in diretta streaming video, con l’alternativa – naturalmente – di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Rzeszow Conegliano (risultato finale 1-3): vince ancora l'Imoco Volley!

SCANDICCI BUDAPEST: LE AVVERSARIE

La diretta di Scandicci Budapest si avvicina: possiamo allora dire che le avversarie del Vasas, battute 3-0 nella partita giocata a Erd (che fa parte dell’area metropolitana della capitale ungherese) sono ultime in classifica nel gruppo B di Champions League, avendo perso in tre set anche contro Eczacibasi ma soprattutto essendo cadute a domicilio, al tie break, contro le bulgare del Marica, che dunque sono terze e possono ancora sperare nel ripescaggio. L’anno scorso il Vasas era stato eliminato nella semifinale del torneo di qualificazione, perdendo due volte contro le spagnole dell’Haris.

Erano però state ripescate e avevano affrontato Conegliano nel gruppo A, chiudendo con zero vittorie e sei sconfitte. Nella stagione precedente invece il Vasas Budapest aveva affrontato il primo turno, che era organizzato su sfide di andata e ritorno, contro la Dinamo Mosca: le due squadre avevano concordato di giocare questa sfida in gara secca, a Budapest le russe si erano imposte con un roboante 3-0 e avevano dunque avuto accesso al secondo turno. Infine possiamo citare il 2019, con il Vasas che aveva superato due turni di qualificazione per poi finire in un girone con Conegliano, Nantes e Alba-Blaj, terminando senza vittorie e appena 4 set portati a casa. (agg. di Claudio Franceschini)

SCANDICCI BUDAPEST: SAVINO DEL BENE LANCIATA!

Scandicci Budapest si gioca in diretta alle ore 18:30 di mercoledì 6 dicembre, presso il Palazzo Wanny di Firenze: siamo nella quarta giornata del gruppo B di volley Champions League 2023-2024, e per la Savino del Bene questa può essere una partita utilissima per avvicinare la possibilità di chiudere il girone al primo posto. La bellissima vittoria contro Eczacibasi ha lanciato Scandicci, che ancor più della classifica aveva bisogno di un’iniezione di fiducia: la consapevolezza di poter battere una corazzata del volley mondiale ha certamente avuto un enorme peso specifico in questo senso.

Adesso la seconda sfida al Vasas, già battuto a Erd in maniera netta; le ungheresi sono ultime in classifica nel loro girone e difficilmente riusciranno a proseguire la loro corsa in Champions League, anche se ovviamente mai dire mai e questa sera potrebbero sempre vivere qualche ora di grande livello e dare fastidio alla Savino del Bene. Aspettiamo che la diretta di Scandicci Budapest prenda il via, nel frattempo possiamo approfondire quelli che sono gli aspetti principali legati alla serata di Champions League, perché al Palazzo Wanny si gioca ormai tra qualche ora…

DIRETTA SCANDICCI BUDAPEST: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Budapest può chiaramente portare grandi conferme alla Savino del Bene, che intanto ha proseguito anche la sua marcia in Serie A1 vincendo nettamente a Pinerolo, e dunque agganciando Novara al terzo posto di una classifica come sempre dominata dalle quattro corazzate (le altre sono Conegliano e Milano) e con la possibilità concreta anche di vincere la regular season, pur se questo bisognerà vederlo più avanti e per il momento non sembra essere una priorità.

Le ragazze di Massimo Barbolini puntano adesso a prendersi il primo posto nel gruppo B di Champions League: chiudere davanti a Ezacibasi permetterebbe ovviamente di volare immediatamente ai quarti di finale e già evitare la tagliola del playoff sarebbe importante, ma soprattutto la Savino del Bene darebbe un segnale molto forte alla concorrenza, perché Ezacibasi è la squadra che l’anno scorso ha giocato la finale di questo torneo. Sarebbe sbagliato comunque pensare già alla partita di Istanbul: arrivarci avendo perso qualche punto lungo la strada potrebbe comunque costare caro, e allora concentrazione massima su questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA