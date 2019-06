Diretta Polonia Belgio U21/ Streaming video Rai: sfida inaugurale (Europei Under 21)

Polonia Belgio U21, in diretta dal Mapei Stadium di Reggo Emilia, si gioca alle ore 18:30 di domenica 16 giugno: è qui che prendono il via gli Europei Under 21 2019, organizzati dalla nostra federazione. Siamo nel gruppo A, che è appunto quello dell’Italia; gli azzurrini faranno però il loro esordio soltanto in serata, dunque tocca in primis a queste due nazionali che partono indietro nei nastri di partenza del girone. In semifinale va solo la prima, e la migliore delle seconde: i polacchi hanno avuto il loro periodo d’oro negli anni Ottanta e Novanta mentre due anni fa si erano fermati al primo turno dopo un’assenza di 23 anni dalla fase finale, mentre i Diavoli Rossi nonostante un’ottima crescita dei giovani nell’ultimo periodo non partecipavano a questo torneo da 12 anni, quando avevano raggiunto la semifinale. Non resta dunque che aspettare la diretta di Polonia Belgio U21, un risultato che come detto interessa molto anche noi: nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni della partita, leggendo quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Belgio U21 sarà trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Due, e dunque la partita sarà disponibile in chiaro per tutti. In alternativa, e in assenza di un televisore, si potrà assistere a questa sfida anche sul sito www.raiplay.it: l’emittente fornirà la diretta streaming video sul proprio portale, al quale accedere con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA BELGIO U21

Czeslaw Michniewicz dovrebbe puntare, per Polonia Belgio U21, su un 4-3-3: in porta va Grabara, a formare la coppia difensiva saranno Wieteska e Bielik mentre sulle due corsie laterali dovrebbero agire Fila, a destra, e Pestka. A centrocampo il regista piazzato davanti alla difesa sarà Dziczek; al suo fianco agiranno due mezzali come Piotrowski e jagiello che è in ballottaggio con Michalak, mentre nel reparto offensivo potrebbe esserci campo per Kownacki che abbiamo visto con la maglia della Sampdoria, lo stesso Michalak può giocare da esterno destro (in ballottaggio con Wdowiak) mentre a sinistra Szymanski dovrebbe essere il giocatore di riferimento. Il Belgio gioca con il 4-2-1-3: Schrijvers, il capitano, si stacca dalla zona mediana per assistere un tridente che sarà formato da Lukebakio, Leya Iseka e Mbenza. I due che dunque agiranno a centrocampo saranno Omeonga, che è favorito su Heynen, e Vanlerberghe; alle loro spalle ecco i due centrali difensivi in Faes e Bornauw, con Saelemaerkes e De Norre sugli esterni.



