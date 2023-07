DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Streaming video Rai 13^ tappa: si muovono Alaphilippe e Philipsen

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: RITMI ALTISSIMI

Alle ore 14.00 ha preso il via la tredicesima tappa del Tour de France 2023, che prevede un finale per scalatori. Il primo tentativo di fuga è stato registrato dopo pochi chilometri: protagonisti Chaves con Wilsy, Bettiol, Ferron, Cavagna e Girmay. I fuggitivi sono stati subito ripresi dal gruppo, una mossa a sorpresa che non ha suscitato l’effetto sperato. Già dopo dieci chilometri ritmi altissimi, con una velocità media di 54 km/h.

Torstein Traeen caduta al Tour de France 2023/ Video, che rischio per il norvegese (oggi 13 luglio 2023)

Un altro tentativo di scatto è stato quello firmato da Alaphilippe e Philipsen, poi seguiti da Latour e Abrahamsen. Tra le curiosità da segnalare, il cambio di bici per il campione francese Valentin Madouas. Ritmi veramente impressionanti, tali da rendere difficile l’attacco. Un altro tentativo è stato quello firmato da un paio di uomini della Ineos Grenadiers, anche questo neutralizzato dal gruppo. (Aggiornamento di MB)

Diretta Tour de France 2023, classifica/ 12^ tappa: gran vittoria per Ion Izagirre, la classifica non cambia

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: TAPPA INCERTA!

Le emozioni della diretta del Tour de France 2023 saranno fantastiche oggi: venerdì 14 luglio si corre la tredicesima tappa, la Chatillon sur Chalaronne-Grand Colombier. È una tappa corta: appena 137,8 chilometri, e infatti anche l’orario di partenza è posticipato rispetto ai giorni precedenti. La carovana scatterà alle ore 13:55, ma l’arrivo è previsto dopo le ore 17:00 e dunque sarà comunque un percorso dalla lunga durata. Questo perché nel finale si sale: il traguardo di Grand Colombier è posto su un GPM hors-categorie, ma anche prima sarà prevista una salita che potrebbe fare parecchia selezione.

Diretta Tour de France 2023/ 11^ tappa: quarta vittoria per Jasper Philipsen, la classifica è immutata!

Sarà dunque una tredicesima tappa, per la diretta del Tour de France 2023, che naturalmente potrebbe portare stravolgimenti di classifica per quanto riguarda la maglia gialla e magari anche le altre maglie, a cominciare da quella a pois riservata agli scalatori; da vedere dunque quello che succederà, noi abbiamo già vissuto una giornata intensa martedì quando la strada era in ascesa ma oggi attendiamo anche di più. Si tratta dunque di aspettare che i corridori partano da Chatillon sur Chalaronne, poi vivremo insieme la diretta del Tour de France 2023…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la tredicesima tappa Chatillon sur Chalaronne-Grand Colombier sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 13^ TAPPA

Come abbiamo già detto, il percorso della tredicesima tappa nella diretta del Tour de France 2023 sarà particolarmente impegnativo. Questo però è vero nel finale, perché la tappa odierna è sostanzialmente divisa in due tronconi diversissimi tra loro: dalla partenza di Chatillon sur Chalaronne a Tenay, dunque 74 chilometri, il percorso è del tutto pianeggiante: qui possiamo aspettare fughe e controfughe, qualche corridore che provi a staccarsi dal gruppo della maglia gialla nella consapevolezza che poi i big sfrutteranno la seconda parte della tredicesima tappa per giocarsi le posizioni di classifica.

La fuga comunque potrebbe anche andare a buon fine, ma attenzione: il traguardo volante di Hauteville-Lompnes (87,3 Km) è già su un leggero tratto di salita e la strada si inerpica ancora, a Cormaranche en Bougey avremo già scollinato oltre i 500 metri di dislivello e non sarà il punto più alto. Poi discesa fino ad Artemare; si passano Béon e Culoz, ed ecco gli ultimi 16 chilometri della tredicesima tappa che sono totalmente in salita. Insomma: nella diretta del Tour de France 2023 oggi ci dovremmo decisamente divertire…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN) 50h30’23’’

2. Tadej Pogacar (SVN) +0’17’’

3. Jai Hindley (AUS) +2’40’’

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +4’22’’

5. Pello Bilbao (ESP) +4’34’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA