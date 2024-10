VIDEO PORTOGALLO ITALIA UNDER 20, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estádio EFAPEL Cidade de Coimbra le squadre di Portogallo Under 20 e Italia Under 20 non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli azzurrini sembrano iniziare la partita con l’atteggiamento migliore ma si vedono anche annullare una rete immediatamente all’8′ quando viene fischiato fallo in attacco nei confronti di Konate, che era stato bravo nell’insaccare il pallone approfittando del suggerimento offertogli da Idrissi dalla sinistra.

I minuti passano ed i rossoverdi crescono fino a sbloccare il punteggio in maniera quasi improvvisa al 19′ per merito di Ribeiro, bravo a farsi trovare pronto per insaccare la sfera con un colpo di testa su un cross dalla sinistra di un suo compagno. I ragazzi di mister Corradi non demordono e la loro reazione non si fa attendere visto che Vavassori sigla il gol del pari immediato già al 24′ sfruttando benissimo l’assist offergoli da Idrissi.

Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare e l’Italia torna a suonare la carica verso il 59′ con una giocata interessante del neo entrato Zeroli, fermato in questo caso dal portiere avversario Silva ma comunque in grado di fornire nuova energia a tutta la squadra. Nel finale i lusitani tentano di assediare l’area di rigore azzurra con scarso successo e nel recupero il solito Silva interviene anticipando sul più bello Zeroli, oltre ad evitare il peggio sulla ribattuta.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali scese in campo a Coimbra Il punto conquistato lontano da casa in questa quarta giornata della competizione permette al Portogallo U20 di toccare quota 7, raggiungendo l’Inghilterra U20, nella classifica dell’Elite League 2024/2025 mentre l’Italia U20 sale a 4 punti.

VIDEO PORTOGALLO ITALIA UNDER 20: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS