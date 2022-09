Diretta Polonia Olanda/ Streaming video tv: obiettivi opposti, Nations League

DIRETTA POLONIA OLANDA: OSPITI FAVORITI!

Polonia Olanda, in diretta dallo Stadion Narodowy di Varsavia questa sera, giovedì 22 settembre 2022, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà una partita valida per la quinta giornata del girone 4 della Lega A di Nations League 2022-2023. Uno sguardo alla classifica di questo gruppo ci dice che la diretta di Polonia Olanda offrirà obiettivi opposti alle due Nazionali. Per i padroni di casa polacchi, reduci dalla sconfitta contro il Belgio nella scorsa giornata, l’obiettivo è ormai quello della salvezza, certamente alla portata avendo tre punti di vantaggio sul Galles, dove tuttavia la Polonia dovrà andare a giocare nel prossimo e ultimo turno. Sarebbe meglio chiudere la pratica oggi, con un risultato di prestigio.

L’Olanda dal canto suo arriva dalla vittoria contro il Galles ed è prima con tre lunghezze di vantaggio sul Belgio, quindi naturalmente punta alla qualificazione per la Final Four di questa Nations League a discapito dei cugini, che poi ospiterà domenica e sui quali ha pure il vantaggio dello scontro diretto. Insomma, il traguardo è ad un passo, ma sarà possibile tagliarlo già oggi? Lo scopriremo naturalmente seguendo la diretta di Polonia Olanda…

DIRETTA POLONIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Olanda non sarà disponibile in Italia e non vi possiamo segnalare nemmeno un servizio di diretta streaming video. Punto di riferimento principale sarà dunque la sezione del sito della Uefa riservata alla Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

Andiamo adesso ad analizzare alcune indicazioni circa le probabili formazioni della diretta Polonia Olanda. I padroni di casa dovrebbero puntare su Lewandowski come unica punta, spalleggiato dal “napoletano” Zielinski. Gli “italiani” sono d’altronde veramente tanti, da Glik, Kiwior e Bereszynski in difesa, a Zurkowski, Linetty e Zalewski a centrocampo buona parte della formazione polacca potrebbe essere formata da giocatori che militano in Italia.

Modulo 3-4-3 invece per l’Olanda, che in difesa ha come leader l’ex juventino De Ligt e che a centrocampo potrebbe affidarsi a ben due giocatori dell’Atalanta, cioè Koopmeiners e De Roon oltre all’interista Dumfries sulle fasce, mentre in attacco Janssen e Gakpo potrebbero essere i perni del tridente offensivo dell’Olanda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Polonia Olanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti olandesi e quota il segno 2 a 2,05. Si sale poi a quota 3,45 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Polonia.

