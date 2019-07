Diretta Polonia Russia/ Streaming video e tv: 1^ semifinale (Nations League volley)

Polonia Russia è la prima semifinale della Nations League 2019 di volley maschile: si gioca alla Credit Union Arena di Chicago, allo scoccare della mezzanotte italiana di domenica 14 luglio. Le due nazionali sono arrivate a questo appuntamento avendo conquistato la qualificazione attraverso il secondo girone: la Polonia ha vinto il gruppo B davanti al Brasile, mentre la Russia è giunta seconda alle spalle degli Stati Uniti che hanno già vinto il torneo femminile. Possiamo subito dire che la vincente di questa partita andrà poi a incrociare appunto una tra la Seleçao e gli Stars & Stripes, contendendo in ogni caso il titolo ad una grande avversaria; intanto però siamo curiosi di scoprire quello che succederà nella diretta di Polonia Russia, della quale possiamo intanto analizzare i temi principali aspettandone l’inizio e rammaricandoci per l’assenza dell’Italia, che è stata eliminata ancora nella prima fase.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Polonia Russia: non è prevista infatti una messa in onda nel nostro Paese e dunque non potrete accedere nemmeno ad un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa semifinale potrete consultare il sito ufficiale della FIBV, la federazione internazionale della pallavolo.

DIRETTA POLONIA RUSSIA: IL CONTESTO

Nella diretta di Polonia Russia possiamo dire senza paura di sbagliare che la nazionale polacca è la grande favorita per vincere il titolo, o comunque per arrivare in finale: avendo messo in bacheca gli ultimi due Mondiali, la squadra allenata dal belga Vital Heynen parte in prima fila rispetto alle tre avversarie di questa Final Four di Chicago. Un gruppo ormai consolidato, con grandi campioni come Michal Kubiak e Dawid Konarski e che ormai si conosce alla perfezione, ed è stato capace di scalare il ranking internazionale fino a diventare una superpotenza di questo sport. La Russia però non è certamente una nazionale da sottovalutare: intanto è campione in carica di Nations League avendo ottenuto il trofeo alla prima edizione, poi alle Olimpiadi del 2016 (le ultime giocate) è arrivata in semifinale ed è la squadra che detiene il titolo europeo. Sarà dunque una sfida tra due federazioni che in questo momento possono rappresentare un modello nel mondo del volley maschile; non resta che vedere quello che succederà nella partita di Chicago, che potrebbe agilmente terminare al quinto set in una vera e propria battaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA