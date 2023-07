Diretta Polonia Usa/ Risultato live, streaming video tv: la finale di VNL 2023 (oggi domenica 23 luglio)

DIRETTA POLONIA USA: PER IL TITOLO!

Polonia Usa, in diretta dalla Ergo Arena di Danzica alle ore 20:00 di domenica 23 luglio, è la finale di VNL 2023: siamo dunque arrivati all’ultimo atto del torneo annuale di pallavolo maschile, e possiamo dire che questa finale sia tutto sommato la più giusta almeno considerando la classifica della prima fase e i rapporti di forza in campo. Peccato non vedere l’Italia: gli azzurri hanno disputato una buona Nations League ma ancora una volta si sono fermati prima del traguardo, battuti dagli Stati Uniti in una semifinale che è stata a senso unico.

La Polonia invece si è liberata del Giappone, rivelazione della competizione, e ora avrà l’occasione di mettere le mani sulla prima Nations League della sua storia, senza considerare il titolo che aveva vinto in World League ormai 11 anni fa. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta di Polonia Usa; aspettando che la finale di VNL 2023 prenda il via, possiamo fare qualche altra rapida considerazione sulla partita che ci attende a Danzica, con i polacchi che hanno dalla loro parte il fattore campo e dunque possono farlo fruttare per andare a prendersi la medaglia d’oro.

DIRETTA POLONIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Polonia Usa sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento per la finale di Volley Nations League 2023 resta dunque quello consueto per questo torneo. Nello specifico i canali sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del vostro decoder; in assenza di un televisore, tutti gli abbonati cui questo servizio è dedicato potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA POLONIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Polonia Usa per la finale di VNL 2023: nemmeno la nazionale statunitense ha mai vinto la Nations League, per questo gruppo sono arrivate due finali perse e la più recente è maturata lo scorso anno. Una nazionale che nel corso della storia ha sempre dimostrato di potersi giocare i grandi trofei, e che ora sembra tornata su certi livelli; sicuramente la semifinale contro l’Italia, campione d’Europa e del Mondo in carica, è stato un clinic perché come già detto gli azzurri non hanno mai davvero avuto una possibilità di vincere o prolungare il match.

La Polonia lo scorso settembre è già stata ferocemente scottata in casa, quando proprio contro l’Italia ha perso la finale dei Mondiali; la Volley Nations League 2023 certamente non rappresenta un obiettivo così importante, ma il fatto di essere arrivata in finale (eliminando anche il Brasile nei quarti) ci dice come questo gruppo abbia veramente confermato di essere ormai nell’élite della pallavolo mondiale, con l’obiettivo delle Olimpiadi che rimane lì come grande traguardo cui ambire tra un anno. Arrivarci avendo anche vinto la VNL 2023 sarebbe un ottimo risultato per la Polonia (come per gli Usa, ovviamente) e allora tra qualche ora scopriremo cosa succederà nella finale di Danzica…











