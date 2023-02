Diretta/ Pontedera Alessandria, video streaming tv: gara aperta (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA ALESSANDRIA: TOSCANI FAVORITI!

Pontedera Alessandria, in diretta alle ore 17.30 di sabato 4 febbraio 2023 allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, è una gara valida per la ventiseiesima giornate del girone B di Serie C. Punti pesanti in palio tra le due squadre, in corsa per obiettivi molto diversi.

Il Pontedera è settimo in classifica con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. La vittoria manca da quattro partite: nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 nel derby contro il Siena. L’Alessandria, invece, è sedicesimo in classifica con 24 punti, raccolti grazie a sei vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultima giornata la sconfitta per 0-1 contro il Rimini.

PONTEDERA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pontedera Alessandria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ALESSANDRIA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Pontedera Alessandria, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine toscana, in campo con il consueto 3-4-1-2: Stancampiano, Guidi, Espeche, Martinelli, Somma, Ladinetti, Izzillo, Perretta, Benedetti, Cioffi, Nicastro. Passiamo adesso all’undici piemontese, lo schieramento è il 4-2-3-1: Marietta, Baldi, Checchi, Sabbione, Rota, Nichetti, Guidetti, Lamesta, Galeandro, Ghiozzi, Martignago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Alessandria vedono favorita la formazione toscana. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Pontedera è a 1,90, il pareggio è a 3,15, mentre il successo dell’Alessandria è a 4,10. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,63 e Over 2,5 a 2,10. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,82.

