Diretta Pontedera Pro Vercelli/ Streaming video tv: toscani per i playoff (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA PRO VERCELLI: DELICATISSIMO DERBY!

Pontedera Pro Vercelli è in diretta alle ore 15:00 di mercoledì 28 aprile, presso lo stadio Mannucci: si gioca qui per il recupero della 36^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Sogno promozione esaurito per i bianchi, che certo potrebbero arrivarci attraverso i playoff ma, perdendo due volte consecutive in casa (contro Lecco e Piacenza) hanno perso l’occasione di riprendere il Como – già promosso – e anzi adesso rischiano di scivolare in quinta o sesta posizione in classifica nel girone A, condizionando dunque il loro cammino negli spareggi.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (28 aprile)

L’obiettivo del Pontedera è quello di entrare nella griglia playoff, e manca davvero poco: il pareggio sul campo dell’Albinoleffe (ottenuto sul filo di lana, in pieno recupero) ha portato a 2 i punti di vantaggio sul Novara, ma essendoci la doppia sfida diretta a favore basterà pareggiare oggi per archiviare la pratica. Aspettando quindi che la diretta di Pontedera Pro Vercelli prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta Cavese Turris/ Streaming video tv: ai corallini basta un punto (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDEERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, che riguarderanno eventualmente la televisione satellitare – quest’anno sappiamo che alcune gare di Serie C sono trasmesse qui – la diretta tv di Pontedera Pro Vercelli non sarà disponibile, di conseguenza l’unico modo per seguire questo match sarà quello di accedere al portale Eleven Sports che fornisce l’intera programmazione della terza divisione in diretta streaming video. Qualora non siate ancora abbonati al servizio, potrete comunque acquistare la singola partita ad un prezzo che è stato fissato all’inizio della stagione, e che salvo eccezioni rimane invariato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: testa a testa tra Perugia e Padova

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRO VERCELLI

Nel 3-4-2-1 di Ivan Maraia per Pontedera Pro Vercelli ci sarà qualche cambio: in difesa possibile spazio a Benassai al fianco di Piana e Risaliti, a protezione del portiere Sarri, mentre a centrocampo Giacomo Benedetti e Caponi dovrebbero essere confermati come mediani di una linea che prevede anche Perretta e Milani sulle corsie. Vaccaro e Stanzani devono vincere la concorrenza di Bardini per la trequarti, ed eventualmente giocheranno a supporto di Magrassi che domenica ha timbrato una doppietta a Gorgonzola. Nella Pro Vercelli, Francesco Modesto pensa già ai playoff e dunque può operare un turnover ragionato: davanti a Saro potrebbe avere posto Adriano Esposito in luogo di Masi, con Hristov confermato e due terzini che sarebbero nuovamente Clemente e Iezzi. Centrocampo nel quale Lund Nielsen potrebbe tornare titolare e Merio (o Erradi) si gioca il posto con Awua ed Emmanuello; davanti invece potremmo avere Costantino a fare la prima punta con Romairone trequartista tattico, da valutare Zerbin, Rolando e Della Morte che sono partiti titolari domenica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA