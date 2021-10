Diretta Pontedera Reggiana/ Streaming video tv: Diana cerca conferme (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA REGGIANA: DIANA CERCA CONFERME DALLA SUA SQUADRA

Pontedera Reggiana, in diretta lunedì 25 ottobre alle ore 20:00 allo stadio Ettore Mannucci, sarà la gara di chiusura della 11^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. Nell’ultimo turno, il Pontedera ha subito l’ennesima sconfitta, perdendo 2-1 in casa del Cesena. Si tratta della terza consecutiva, che ha aperto una vera e propria crisi nella società toscana. Gli 11 punti conseguiti fino ad ora, collocano il Pontedera in quindicesima posizione, una in più rispetto alla zona play-out distante solamente un punto.

Diretta/ Reggiana Ancona (risultato finale 3-1): è tris della capolista!

La Reggiana viaggia invece spedita in prima posizione. Le 7 vittorie e i 3 pareggi hanno fruttato ben 24 punti, tre in più rispetto all’attuale diretta inseguitrice Cesena. Nell’ultima giornata, la squadra allenata da Aimo Diana, ha superato nello scontro diretto l’Ancona Metalica con il netto risultato di 3-1, confermandosi come candidata principale per la promozione diretta in Serie B. L’ultimo scontro tra le due compagini risale al campionato di Serie C 2014-2015, in cui si impose la Reggiana con il risultato di 2-0, grazie ai gol messi a segno da Angiulli e Giannone nel secondo tempo.

DIRETTA/ Cesena Pontedera (risultato finale 2-1): Magnaghi accorcia ma non basta

DIRETTA PONTEDERA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Reggiana di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati ad Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PONTEDERA REGGIANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Pontedera Reggiana di Serie C. L’allenatore di casa, Ivan Maraia dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. Tra i pali Sposito. Davanti a lui il terzetto formato da Shiba, Matteucci ed Espeche. I quinti di centrocampo saranno Perretta e Milani. Nella parte centrale del campo Catanese, Caponi e Marianelli. In attacco la coppia Benedetti-Magnaghi.

DIRETTA/ Grosseto Reggiana (risultato finale 0-0) video tv: nessun vincitore

Aimo Diana, dovrebbe rispondere schierando la sua Reggiana con il modulo 3-4-1-2. A difendere la porta ci sarà Voltolini, davanti a lui il trio che comporrà il reparto difensivo: Luciani, Rozzio e Camigliano. Il centrocampo a quattro sarà invece formato da Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini e Rossi. Sulla trequarti dovrebbe agire Rosafio, che avrà il compito di supportare la coppia d’attacco Sorrentino-Scappini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Pontedera Reggiana di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dei padroni di casa sembra il risultato meno probabile, infatti il segno 1, abbinato al Pontedera è quotato 3.80. Più probabile un punteggio di parità, con il segno X proposto a 3.15. Favorita la Reggiana, il successo della squadra ospite ha infatti una quota di 2.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA