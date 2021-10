Diretta Reggiana Ancona/ Streaming video tv: in palio il primato (Serie C)

DIRETTA REGGIANA ANCONA: I TRE PUNTI VALGONO LA VETTA

Reggiana Ancona, in diretta martedì 19 ottobre alle ore 21:00 è sicuramente il match di cartello della 10^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. Al Mapei Stadium andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, con la vittoria che varrà la testa della classifica. La Reggiana, allenata da Aimo Diana è reduce da un pareggio a reti bianche in casa del Grosseto, che non ha compromesso il primato in classifica. Infatti i padroni di casa guidano il girone B con 21 punti. Nelle ultime 5 uscite, gli uomini di Diana hanno conseguito 4 vittorie e un pareggio, siglando 10 reti e subendone solo 2.

L’Ancona, allenato da Gianluca Colavitto, è reduce da un’ottima vittoria e una brillante prestazione contro il Montevarchi, in cui è uscito dal campo con i tre punti vincendo 2-0. I marchigiani sono secondi in classifica, a sole due lunghezze dalla Reggiana, e nelle ultime 5 uscite hanno conseguito 4 successi e una sconfitta (2-0 in casa del Cesena). I precedenti due scontri tra le compagini, risalgono al campionato di Serie C 2015-2016, con la gara d’andata vinta dalla Reggiana e quella di ritorno che ha visto il successo dell’Ancona.

DIRETTA REGGIANA ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Reggiana Ancona di Serie C, non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter seguire uno dei match di cartello di questa giornata, bisognerà affidarsi alla piattaforma Eleven Sport. E’ necessario essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e installare su un dispositivo mobile l’applicazione dedicata. E’ possibile accedere alla piattaforma anche tramite Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGIANA ANCONA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero prendere parte alla gara Reggiana Ancona di Serie C. L’allenatore della squadra di casa, Aimo Diana dovrebbe optare per il modulo 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Voltolini, davanti a lui i tre a comporre il reparto difensivo, dovrebbero essere: Camigliano, Rozzio e Luciani. Per quanto concerne il centrocampo invece, sugli esterni dovrebbero agire Guglielmotti e Contesa, con al centro Cigarini e Rosso. Ad agire da trequartista ci sarà Radrezza, il quale supporterà la coppia offensiva composta da Lanini e Zamparo.

Per quanto concerne l’Ancona, il tecnico Gianluca Colavitto dovrebbe schierare il modulo 4-3-3. E gli elementi che dovrebbero scendere in campo dovrebbero essere i seguenti. In porta Vitali, davanti a lui i centrali Masetti e Iotti, affiancati dagli esterni Noce e Di Renzo. Il trio in mediana sarà composto da D’Eramo, Gasperi e Iannoni. Mentre la linea offensiva a tre sarà formata da Rolfini, Faggioli e Sereni.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Reggiana Ancona di Serie C, proposte dall’agenzia Sisal. I favori dei pronostici sono dalla parte della formazione prima in classifica. La vittoria della Reggiana, abbinata al segno 1 ha una quota di 1.57. Da non sottovalutare il pareggio, il segno X infatti è quotato 3.80. Secondo l’agenzia di scommesse è poco probabile una vittoria dell’Ancona, con il segno 2 quotato 5.50.

