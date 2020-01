DIRETTA PONTEDERA RENATE/ Video streaming tv: nerazzurri al successo all’andata

Dobbiamo ora fare focus anche sullo storico che interessa la diretta tra Pontedera e Renate, big match della 21^ giornata di Serie C. Dati alla mano però ci accorgiamo subito di essere davanti a uno scontro dalla storia ben recente e senza una grande tradizione alle spalle. A conti fatti possiamo solo registrare tre testa a testa occorsi tra Pontedera e Renate prima di questo turno, raccolti poi dal 2016 a oggi e sempre per la terza serie del calcio italiano. Va quindi aggiunto che in tutto possiamo contare per questo scontro diretto di 2 successi del Renate e un pareggio: mai dunque il Pontedera ha trovato la vittoria. Va anche detto infine che l’ultimo testa a testa segnato tra Pontedera e Renate risale naturalmente al turno di andata del campionato di Serie c ancora in corso e ovviamente per la seconda giornata. Allora ben ricordiamo del poker casalingo dei nerazzurri, segnato contro i granata con le marcature di Plescia, Pizzul, e Galuppini (questo in doppietta). (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Renate, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pontedera Renate, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani e in programma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. E’ scontro al vertice alle spalle della capolista Monza, che viaggia con 10 punti di vantaggio sul Pontedera secondo e 13 sul Renate terzo. Il Pontedera ha chiuso il girone d’andata pareggiando in casa proprio contro i brianzoli, un buon risultato che ha allungato a 5 risultati di fila la serie utile della squadra allenata da Maraia, che proverà a difendere il secondo posto dall’assalto del Renate, in serie sì da 9 partite in una striscia composta però da ben 7 pareggi e 2 sole vittorie. Il Renate ha pareggiato in casa contro l’Arezzo nella sua ultima partita del 2019 ma sembra comunque un candidato molto serio ai play off. Nel match d’andata inoltre i brianzoli hanno fatto un sol boccone di un Pontedera che a fine agosto non sembrava ancora competitivo per il vertice: 4-0 il risultato allo stadio Città di Meda con gol messi a segno da Galuppini (doppietta), Pizzul e Plescia.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pontedera Renate, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Pontedera allenato da Ivan Maraia sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Cicagna Piana, Ropolo; Calcagni, Serena, Caponi, Bruzzo, Mannini; Tommasini, De Cenco. Risponderà il Renate allenato da Aimo Diana con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Satalino; Baniya, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Militari, Anghileri; Galuppini, Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.15 la vittoria in casa, a 3.15 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



