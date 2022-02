Diretta Pontedera Vis Pesaro/ Streaming video tv: match incerto (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA VIS PESARO: RISULTATO NON SCONTATO

Pontedera Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci della città toscana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022, per il recupero della ventunesima giornata del girone B di Serie C. In classifica ci sono 25 punti per il Pontedera e 30 per la Vis Pesaro, di conseguenza potremmo definire una partita sulla carta incerta quella che ci attende nella diretta di Pontedera Vis Pesaro, tra due formazioni a caccia di un posto nei playoff (che ad oggi ci sarebbe solo per i marchigiani) ma che devono anche guardarsi alle spalle, soprattutto i toscani.

Nella scorsa giornata, il Pontedera ha ottenuto un pareggio per 0-0 in un derby toscano francamente non memorabile contro il Montevarchi, buono comunque per mantenere il margine sulla zona playoff. La Vis Pesaro ha invece vinto per 0-1 sul campo della Pistoiese, facendo un significativo passo avanti verso l’obiettivo della qualificazione ai playoff, che è comunque ancora tutta da conquistare. Che cosa succederà quindi oggi in Pontedera Vis Pesaro?

DIRETTA PONTEDERA VIS PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Pontedera Vis Pesaro, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA VIS PESARO

Adesso proviamo ad analizzare insieme le probabili formazioni di Pontedera Vis Pesaro. Per i padroni di casa del Pontedera di mister Maraia disegniamo il modulo 3-4-1-2, con questi possibili titolari: Sposito tra i pali; davanti a lui retroguardia a tre con Shiba, Espeche e Matteucci; a centrocampo il quartetto composto da Perretta, Barba, Catanese e Milani; infine il reparto offensivo con Benedetti a supporto dei due attaccanti Mattioli e Magnaghi.

Per gli ospiti della Vis Pesaro di mister Banchini, invece, il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2, che disegniamo con questi possibili titolari: i difensori Gavazzi, Di Sabatini e Ferrini davanti al portiere Campani; a centrocampo una folta linea a cinque con Saccani, Acquadro, Coppola, Marcandella e De Nuzzo da destra a sinistra; infine i due attaccanti che potrebbero essere Cannavò e Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pontedera Vis Pesaro in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X per il pareggio, oppure a 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo della Vis Pesaro.

