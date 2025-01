Diretta Pontedera Vis Pesaro: come si presentano le due squadre

La diretta Pontedera Vis Pesaro, valida per la giornata 23 del girone B di Serie C, andrà in scena alle 17.30 e farà scontrare due formazioni in situazioni di classifica differenti ma che nelle ultime gare stanno affrontando simili momenti e prestazioni, sono in una striscia positiva di risultati che li spinge verso i playoff, o a mantenere la posizione nei primi posti in classifica. I toscani sono al limite dei playout ma la vittoria gli permetterebbe di raggiungere l’ultima posizione valida per i playoff, si presentano alla gara dalla vittoria in trasferta contro il Sestri Levante per 0-1, mentre i marchigiani hanno portato a casa i tre punti con una convincente prova nel 3-0 casalingo contro il Legnago.

DIRETTA/ Vis Pesaro Legnago Salus (risultato finale 3-0): tris marchigiano! (12 gennaio 2025)

Diretta Pontedera Vis Pesaro streaming video e tv: dove seguire la partita

Per poter assistere alla diretta Pontedera Vis Pesaro per i tifosi sarà necessario sintonizzarsi con il canale Sky Sport Calcio o per vederlo da cellulare in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Formazioni Pontedera Vis Pesaro: le probabili scelte degli allenatori

La squadra di casa si presenterà alla sfida dello Stadio Ettore Mannucci confermando le scelte di Leonardo Menichini, il 4-2-3-1 con Tantalocchi tra i pali, Perretta e Cerretti come esterni bassi con Martinelli e Pretato a completare la difesa, Ladinetti e Guidi in mediana, trequarti composta da Ianesi, Scaccabarozzi e Vitali in supporto dell’unica punta Italeng. Ospiti che scenderanno in campo con il 3-4-1-2 scelto dal tecnico Roberto Stellone nell’ultima gara, con Vukovic in porta, Palomba, Tonucci e Zoia a formare il terzetto di difesa, Paixoto e Cannavò sugli esterni, Pucciarelli e Paganini in mezzo al campo, Molina e Nicastro la coppia d’attacco con alle spalle Di Paola.

Diretta/ Sestri Levante Pontedera (risultato finale 0-1): gol di Ianesi! (Serie C, 11 gennaio 2025)

Quote Pontedera Vis Pesaro: il pronostico finale

Per la diretta Pontedera Vis Pesaro è prevista una sfida interessante e divertente tra due squadre nel loro miglior momento della stagione e che sono spinti dall’entusiasmo e vogliono continuare a viaggiare verso i playoff e i toscani uscire dalla zona calda delle ultime posizioni della classifica. Il risultato che più probabilmente si avrà alla fine della partita è il pareggio che potrebbe accontentare entrambe le squadre che non perderebbero punti e posizioni in classifica, se così sarà però ci si aspetta che la gara sia ricca di gol visto che entrambe le squadre sono costruite a trazione offensiva, dimostrato dal numero di gol segnati in stagione, 29 per il Pontedera e 30 per la Vis Pesaro.

DIRETTA/ Arezzo Vis Pesaro (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (6 gennaio 2025)