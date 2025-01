DIRETTA VIS PESARO LEGNAGO SALUS, OSPITI FANALINO DI CODA

Domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17:30 la Vis Pesaro ospiterà al Tonino Benelli il Legnago Salus, ultima nella classifica del girone B, per la diretta Vis Pesaro Legnago Salus. I veronesi arrivano al match in quella che è probabilmente la loro forma migliore da inizio stagione. Infatti dei quattordici punti conquistati cinque sono arrivati nelle ultime quattro gare. Da segnalare soprattutto la vittoria esterna sul Pescara, al tempo capolista, arrivata il 7 dicembre grazie alla rete di Franzolini. Dopo quel match è arrivata una sconfitta contro l’Ascoli e due pareggi a reti bianche contro Pontedera e Campobasso. Ora il Legnago Salus è a soli due punti dalla penultima e sette dalla zona salvezza.

DIRETTA/ Arezzo Vis Pesaro (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (6 gennaio 2025)

Anche i padroni di casa non arrivano da un periodo roseo, infatti dopo quattro vittorie consecutive è arrivata prima la sconfitta interna contro la Torres e poi il pareggio a reti bianche ad Arezzo. Risultati pesanti, che hanno fatto perdere ai pesaresi il contatto con la Torres quarta in classifica. La Vis ora ha un’occasione d’oro per tornare alla vittoria e ricominciare la corsa alle prime quattro della classifica. All’andata la Vis Pesaro vinse a Legnago per 1-0 grazie alla rete di Di Paola.

Video Legnago Salus Campobasso (0-0)/ Gol e highlights: respiro casalingo (Serie C, 5 gennaio 2025)

INFO STREAMING VIDEO DELLA DIRETTA VIS PESARO LEGNAGO SALUS

I tifosi di entrambe le squadre potranno assistere alla diretta Vis Pesaro Legnano Salus di oggi alle ore 17:30 su Sky Sport. La diretta streaming video del match potrete vederla grazie all’app Sky Go e a NOW TV.

VIS PESARO LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco queli potrebbero essere la formazioni per la diretta Vis Pesaro Legnago Salus. La Vis Pesaro di Roberto Stellone dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Vukovic tra i pali. Coppola, Tonucci e Bove formeranno il reparto difensivo. Sulle fasce spazio a Peixoto e Cannavò, mentre Tavernaro e Di Paola agiranno in mediana. In avanti, Nicastro e Okoro saranno supportati da Orellana.

DIRETTA/ Legnago Salus Campobasso (risultato finale 0-0): un punto a testa! (5 gennaio 2025)

Il Legnago Salus risponderà con un 4-2-3-1. Perucchini sarà il portiere, protetto da Muteba, Ampollini, Noce e Ruggeri. In mediana giocheranno Bombagi e Diaby, mentre Zanetti, Matric e Vitale supporteranno l’unica punta Basso Ricci.

DIRETTA VIS PESARO LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

I siti di scommesse per la diretta Vis Pesaro Legnago Salus vedono i padroni di casa come favoriti a quota 1.60, con il Legnago fortemente sfavorito a 4.80. Il pareggio si attesta a 3.60.