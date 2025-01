DIRETTA SESTRI LEVANTE PONTEDERA, RISCHIO RETROCESSIONE PER ENTRAMBE

L’ombra della retrocessione incombe sulla diretta Sestri Levante Pontedera di sabato 11 gennaio 2025, prevista alle ore 17.30. Lo Stadio Giuseppe Sivori sarà il teatro di uno scontro fra due compagini che non stanno vivendo di certo una stagione entusiasmante in cui faticano a fare risultato e, di conseguenza, ad ottenere successi per migliorare la propria situazione. I padroni di casa se la stanno vedendo particolarmente brutta al diciannovesimo posto con appena sedici punti ma non è ancora tutto perduto.

Reduci dalla sconfitta di misura patita in trasferta contro il Pineto, i liguri distano appena cinque punti dai rivali della ventiduesima giornata. Il Pontedera, che ha pareggiato contro la Ternana il giorno dell’Epifania, non vuole però certo smettere di muoversi e andrà anzi a caccia di un successo per scongiurare il più possibile l’eventualità di dover disputare i playout e rimanere invece nel campionato di Serie C. Anche in questo caso però tutte e due i club devono pure fare i conti e guardarsi le spalle dalle società che le stanno intorno.

DIRETTA SESTRI LEVANTE PONTEDERA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sestri Levante Pontedera è a disposizione di tutti quelli che possiedono un’iscrizione valida a Sky. Gli abbonati dell’emittente satellitare potranno seguire il match in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go mentre il televisione la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport 255.

SESTRI LEVANTE PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Pontedera ci lasciano ipotizzare qualche cambiamento rispetto al 4-3-3 con Anacoura, Podda, Valentini, Pane, Furno, Nunziatini, Rosetti, Oneto, Fedele, Durmush e Clemenza visto per i padroni di casa in trasferta contro il Pineto nello scorso turno di campionato. Più facile invece che venga riconfermato il 4-2-3-1 con Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinetti, Perretta, Ladinetti, Guidi, Vitali, Pietra, Ianesi ed Italeng per gli ospiti toscani se si tiene conto del pareggio maturato contro la più quotata Ternana.

DIRETTA SESTRI LEVANTE PONTEDERA, LE QUOTE

La complicata situazione vissuta dalle due formazioni impegnate nella diretta Sestri Levante Pontedera ci consegna delle quote piuttosto simili per l’esito finale di questo evento. Stando a Snai, i granata possiedono maggiori chances di vincere l’incontro e la loro vittoria viene dunque pagata a 2.25. I padroni di casa non devono comunque smettere di crederci a prescindere visto che l’1 è quotato in ogni caso a 2.85 e pure il pareggio non è una possibiòità da escludere contando che l’x è fissato a 3.15.