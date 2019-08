Diretta Pordenone Frosinone/ Streaming video DAZN: prima volta friulana (Serie B)

Pordenone Frosinone, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, per quest’anno casa della formazione friulana, è il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 26 agosto 2019, chiuderà il programma della prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Pordenone Frosinone sarà una partita storica per i padroni di casa, che faranno il loro debutto assoluto in Serie B, categoria nella quale il Pordenone non aveva mai militato in passato. Il salto ha comportato la necessità di trasferirsi a Udine per le partite casalinghe, ma i neroverdi che l’anno scorso dominarono il girone B di Serie C potrebbero candidarsi a mina vagante. Di certo però il Pordenone dovrà fare meglio rispetto a quanto visto in Coppa Italia, dove è stato eliminato al debutto dalla FeralpiSalò. Il Frosinone invece ha fatto molto bene in Coppa: 4-0 alla Carrarese nel secondo turno e 5-1 al Monopoli nel terzo, i ciociari si presentano lanciati all’inizio del campionato, nel quale naturalmente l’obiettivo dei ciociari sarà l’immediato ritorno in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Frosinone non sarà disponibile, essendo la partita di Udine un’esclusiva di DAZN, come d’altronde quasi tutti gli incontri di Serie B. Tifosi e appassionati potranno dunque seguire il posticipo Pordenone Frosinone solamente in diretta streaming video, secondo le modalità che sono d’altronde ormai ben note, dal momento che comincia il secondo campionato con la piattaforma DAZN punto di riferimento per la Serie B. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pordenone Frosinone. L’unico precedente stagionale ufficiale per i friulani di Attilio Tesser è la sconfitta contro la FeralpiSalò, dunque qualche novità non è da escludere rispetto al 4-3-3 con titolari Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Ciurria, Strizzolo, Candellone. Per i ciociari di Alessandro Nesta è invece un ottimo punto di riferimento la formazione di partenza nel recente netto successo contro il Monopoli. Modulo 4-3-1-2 con i seguenti titolari: Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Gori, Maiello, Haas; Ciano; Trotta, Citro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pordenone Frosinone. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano i ciociari come favoriti, nonostante il fattore campo avverso. Il segno 2 infatti è quotato a 2,10, si sale poi a 3,10 in caso di segno X ed infine il segno 1 varrebbe 3,65 volte la posta in palio in caso di vittoria del debuttante Frosinone.



