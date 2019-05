Diretta Pordenone Juve Stabia/ Streaming video tv: sfida decisiva per la Supercoppa!

Pordenone Juve Stabia, in diretta sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.00, sarà la sfida per l’ultima giornata del triangolare della Supercoppa di Serie C. Entrambe le formazioni hanno pareggiato le precedenti partite con la Virtus Entella, e dunque la Supercoppa si deciderà in questo match allo stadio Bottecchia. Tra l’altro entrambe le formazioni hanno pareggiato 2-2 contro i liguri vincitori del girone A. La formazione friulana e quella campana dovranno dunque centrare i tre punti per non arrivare a una situazione che potrebbe portare a una parità assoluta. Chi vince, stavolta, prende tutto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Pordenone Juve Stabia non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Pordenone Juve Stabia in diretta al Bottecchia questa sera. I piemontesi allenati da Tesser schiereranno un 4-3-1-2 con Bindi; Semenzato, Stefani, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Gavazzi; Bombagi; Ciurria, Candellone. Risponderanno i campani allenati da Caserta schiereranno un 4-3-3 con Branduani; Melara, Marzorati, Mezavilla, Germoni; Mastalli, Calò, Viola; Elia, Paponi, Canotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Pordenone favorito per la conquista della vittoria sulla Juve Stabia. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.10 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.50 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.65 e 2.25.



