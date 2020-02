Diretta Pordenone Livorno/ Streaming video DAZN: quasi un testa-coda (Serie B)

Pordenone Livorno, che viene diretta dal signor Marini e si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I Ramarri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 3 partite di campionato: dopo il contestato pari di Frosinone sono arrivati 2 ko consecutivi contro Pescara e Spezia che hanno un po’ raffreddato il grande entusiasmo che resta comunque attorno a una squadra al suo esordio assoluto nel campionato cadetto. Il Pordenone resta secondo ma ora vede lontani solo un punto Crotone e Frosinone e c’è comunque grande ressa alle spalle dei neroverdi, che dovranno provare a tornare alla vittoria conto un Livorno in caduta libera. Dopo l’ultima pesante sconfitta per 0-3 contro l’Ascoli i labronici hanno richiamato Roberto Breda in luogo di Paolo Tramezzani ,ma sono sempre più soli in fondo alla classifica con 13 punti, a -6 dal Trapani penultimo, a -10 dalla Cremonese in zona play out e a -14 dalla zona salvezza. Troppo per non pensare a una squadra potenzialmente già condannata al ritorno in Serie C: e dire che proprio all’andata il Livorno ha ottenuto una delle sue 3 vittorie in campionato, battendo 2-1 il Pordenone con le reti di Agazzi e Marras.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Livorno non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE LIVORNO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pordenone Livorno, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone allenato da Tesser dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Bocalon, Strizzolo. Il Livorno guidato in panchina da Tramezzani sarà chiamata a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Rocca, Luci, Viviani, Marras; Ferrari, Murilo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pordenone e Livorno, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.75, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.30 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 5.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



